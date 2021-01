Se t'acaba el contracte de lloguer? Així t'afecten les noves mesures del govern espanyol

Els llogaters que es troben amb la finalització del seu contracte durant els pròxims dies podran acollir-se a una pròrroga automàtica, segons recullen les mesures que aprova aquest dimarts el consell de ministres i que estenen la durada de la pròrroga aprovada al març per paliar els efectes socials de la pandèmia. Aquestes són les condicions.Des del 31 de març tots els contractes de lloguer d'un habitatge habitual que acabessin podien beneficiar-se d'una pròrroga automàtica de sis mesos de durada. La pròrroga ha anat ampliant-se i caducava el dia 31 de gener. Ara es prorroga fins al 9 de maig, el darrer dia de l'estat d'alarma.Per tant, es poden beneficiar d'aquesta mesura els llogaters que tinguin un contracte que finalitza de l'1 de febrer a l'1 de maig, sempre en el cas del seu habitatge habitual. Es tracta generalment de contractes de tres anys de durada, segons l'anterior llei d'arrendaments urbans. Des del 2019 la llei estipula una durada de cinc anys dels contractes, per la qual cosa en cas de durada inferior el llogater té dret a prorrogar l'estada a l'habitatge fins als cinc anys.Les condicions dels contractes no es poden modificar amb aquesta pròrroga. Per tant, el preu no pot variar, excepte en el cas que el contracte explicités que s'actualitzarien els preus segons l'IPC, una revisió que es realitza de forma general amb periodicitat anual.És important tenir en compte que la pròrroga dels contractes no és automàtica, de manera que per beneficiar-se'n cal que el llogater la demani per escrit al propietari, sempre abans que acabi el contracte de lloguer.L'únic cas en què el propietari pot negar-se a la pròrroga del contracte és el mateix que recull la llei d'arrendaments urbans per a qualsevol lloguer, és a dir, si necessita l'habitatge per viure o perquè hi visqui un familiar de primer grau. La pròrroga també s'aplica en pisos que pertanyen a bancs o fons d'inversió.La pròrroga es concedeix encara que el llogater no demostri una situació econòmica desfavorable, com sí que és el cas de la moratòria de lloguers, l'altra mesura que prorroga aquest dimarts el consell de ministres i que beneficia part dels ciutadans que viu de lloguer.

