Tres noves alteracions a la llista de símptomes de Covid-19

Un estudi, pioner a escala mundial realitzat per professionals de l'Hospital Universitari La Paz i d'Atenció Primària del Servei Madrileny de Salut (SERMAS) ha revelat per primera vegada que les alteracions en la llengua són un nou símptoma de Covid-19.La investigació s'ha desenvolupat amb pacients ingressats durant el mes d'abril a l'Hospital de la Comunitat de Madrid a IFEMA. L'anomenada "llengua Covid" consisteix en un augment de la mida de la llengua i altres lesions linguals com la despapil·lació per zones, que presenta algunes parts de la llengua més llises i que s'associen en moltes ocasions a la pèrdua del gust.Un altre símptoma que pot alertar d'infecció per Covid-19 són les alteracions en els palmells de les mans i les plantes dels peus, com ara sensació de cremor i vermellor, en algunes ocasions, per una descamació o l'aparició d'unes petites taques molt característiques.L'estudi, liderat pel Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari La Paz i amb la participació de vuit metges d'Atenció Primària que durant la primera onada de la pandèmia van atendre els pacients de l'Hospital de la Comunitat de Madrid a IFEMA, es va dur a terme durant el mes d'abril, i conclou que el 25% de malalts per Covid-19 van presentar alteracions en la llengua i boca, i fins al 40% en palmells i plantes.Aquest descobriment, publicat al British Journal of Dermatology , referent mundial en els processos dermatològics, suposa un avanç en la detecció precoç de coronavirus, ja que s'afegeix als símptomes descrits com a evidència científica el relacionat amb alteracions en la llengua i palmells i plantes.

