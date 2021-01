VÍDEO Puyol defensa la cultura catalana per superar la situació crítica del Barça

El Barça lluirà una samarreta amb un disseny especial en el proper Clàssic al Santiago Bernabéu. El club blaugrana portarà una equipació exclusiva en el partit contra el Madrid del cap de setmana de l'11 d'abril que, per primera vegada, fusionarà les franges blaugranes amb la senyera.Carles Puyol és la imatge promocional de la campanya de llançament del producte, ja a la venda. Així, el mític capità del Barça protagonitza un anunci en el qual posa en valor la cultura catalana per afrontar el mal moment del club."Si necessiteu raons per donar-ho tot en moments tan durs com aquest, no busqueu a fora; són dins de cadascú de nosaltres. Són, el nostre caràcter, que s'ha forjat a aquesta terra", proclama Puyol amb imatges de castellers i Montserrat de fons.L'exjugador continua assegurant que "ningú ens regalarà res, però no ho necessitem", i sosté que "si busqueu raons per sortir aquí fora, busqueu-les en el sentiment que ens iguala i en la bandera que ens agermana".

