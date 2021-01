ERC es reivindica com l'única força que pot guanyar el PSC

Altres notícies que et poden interessar

ERC es reivindica com l'únic partit que té capacitat per guanyar el PSC i recorda que, de fet, ja ho va fer en eleccions com les espanyoles del 2019 i les municipals. Malgrat que Junts sosté que la tria és entre Laura Borràs i Salvador Illa, els d'Oriol Junqueras sostenen que, en realitat, la majoria d'enquestes constaten que el frec a frec serà entre socialistes i republicans. De fet, la candidatura de Pere Aragonès ha dissenyat una campanya que tindrà com a principal objectiu entrar en el cos a cos amb el PSC."Només nosaltres els podem plantar cara", ha assegurat aquest dimarts la secretària general adjunta d'ERC i candidata per Lleida, Marta Vilalta. De fet, ha lamentat que Salvador Illa dimiteixi de les seves funcions com a ministre en el pitjor moment de la pandèmia i ha defensat que hauria de dimitir però "per anar-se'n a casa". I és que els republicans el defineixen com el "pitjor ministre de Sanitat" de la Unió Europea.La lectura que fa ERC és que el PSC "més sucursalista del PSOE" dels darrers anys està prioritzant els interessos "partidistes" per davant dels col·lectius en un moment d'urgència sanitària, motiu pel qual s'ha oposat des del principi a endarrerir les eleccions. En tot cas, ERC ha defensat que, un cop el TSJC ha decidit mantenir la data dels comicis i a l'espera de la decisió definitiva, el Govern posarà les mesures necessàries perquè es voti amb garanties per a la salut.La campanya dels republicans té un cost total d'1,9 milions sumant-hi la tramesa de la propaganda electoral, fet que representa un increment del 10% respecte la despesa del 2017. Els eixos centrals del missatge d'Aragonès se centrarà en reivindicar ERC com el partit capaç de "donar respostes" a la triple crisi -sanitària, econòmica i social- i de ser "útils" a la ciutadania al mateix temps que s'impulsa una via "àmplia" per sumar més suports a la República. Això entenen que s'ha de traduir en un Govern que sigui independentista i progressista.La pugna amb Junts es planteja, doncs, en termes secundaris, tot i que Vilalta ha advertit que la campanya no es pot fer "només a base de titulars i de vendre fum" i que, per tant, s'ha de parlar amb claredat sobre quin és el projecte tant per superar la crisi com per avançar cap a l'objectiu de la independència. La dirigent ha insistit que un dels grans reptes és superar el 50% de suports i bastir amplis consensos al voltant de qüestions com l'amnistia i l'autodeterminació.La campanya d'ERC combinarà actes presencials -amb aforament limitat i inscripció prèvia i un aforament que oscil·larà entre les 100 i les 150 persones- i actes telemàtics. També es combinaran els espais tancats i amplis amb actes al carrer, especialment els de caps de setmana. La campanya l'arrencaran a Mataró i el míting central serà el 5 de febrer a Barcelona, on el partit espera comptar amb la participació d'Oriol Junqueras, que haurà complert la quarta part de la condemna i, per tant, tindrà dret a permisos de caps de setmana. També tindrà una presència molt activa la secretària general del partit, Marta Rovira.

