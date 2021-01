Albiach insta ERC a aclarir si vol pactar amb Junts després de la polèmica per les expressions xenòfobes

La polèmica per les expressions xenòfobes d'alguns membres de la llista de Junts continua. La candidata dels comuns, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar explicacions a Laura Borràs després que en aquestes últimes hores hagin sortit a la llum noves piulades controvertides de candidats de la formació independentista, com ara el número dos, Joan Canadell, o el número 39 per Barcelona, Albert Donaire. Ahir mateix, va dimitir Josep Sort, president de Reagrupament, que reclamava "fer neteja d'espanyols". "No és un cas aïllat. Tenen un problema com a espai polític", ha advertit Albiach, que ha reclamat que el "nacionalisme excloent i identitari" no tingui lloc a la llista de Junts.En aquesta línia, la dirigent dels comuns ha reclamat a ERC que es posicioni i aclareixi si encara vol pactar un Govern amb Junts. "ERC insisteix en pactar amb Junts i pretenia que nosaltres forméssim part d'un govern Frankenstein. Estan disposat a fer Govern amb ells?", ha preguntat Albiach, que ha recordat que els comuns són "incompatibles" amb la candidatura que encapçala Borràs. La candidata ha repassat les diferència ideològiques dels comuns i Junts, i ha dit que candidats de Carles Puigdemont "han traspassat totes les línies vermelles". "La gent ha de saber qui integra les candidatures", ha dit Albiach, i ha insistit a demanar a Borràs si pensa fer "alguna cosa" amb els membres de la llista amb actituds xenòfobes i a ERC perquè deixi clar si hi vol pactar un Govern.Albiach ha recordat que avui comença la vaga de treballadors de Ferrovial encarregats del rastreig dels casos de Covid-19. "Hem estat molt crítics amb aquesta externalització", ha remarcat la candidata. El contracte ha costat 18 milions euros i no ha funcionat correctament "per manca d'infraestructura". "Ens trobem que no s'aprofitarà l'aprenentatge d'aquests mesos. Volem donar suport als treballadors", ha dit, i ha instat al Departament de Salut a incorporar aquests treballadors a les tasques de rastreig. "Un bon sistema de rastreig és clau i cal incorporar l'aprenentatge d'aquests treballadors", ha dit Albiach, que ha lamentat que encara no hi hagi un sistema de rastreig "en condicions"."No hi pot haver cap més externalització", ha exigit, i ha instat a avançar cap a un sistema de salut integrat. Els comuns demanen, en aquest sentit, que Salut incorpori els treballadors de Ferrovial, que no s'externalitzi, i que "per una vegada" planifiqui i arribi a temps en el sistema de rastreig.Albiach ha lamentat les "polèmiques i retrets" i ha reclamant a Salvador Illa que "rendeixi comptes", especialment arran dels problemes en la vacunació. "És necessari que rendeixi comptes i que faci balanç del temps com a ministre de Sanitat", ha dit la candidata dels comuns. També ha dit que de cara al 14-F "no es tracta de castigar ningú" sinó que cada candidatura expliqui els seus posicionaments i en funció d'això que la gent voti.La cap de llista ha dit que "veu bé" que Illa vulgui pactar amb els comuns, però ha recordat que a Catalunya calen "acords transversals". Albiach ha recordat que els comuns van exigir al PSC rebutjar el suport de Vox i ahir ho va fer Eva Granados.Albiach ha dit que és "una bona notícia" que Miquel Iceta pugui encapçalar el Ministeri de Política Territorial, però ha demanat que expliqui "per a què" servirà aquesta incorporació i quina política voldrà tirar endavant. "Si és per resoldre el conflicte territorial, benvingut sigui", ha apuntat.

