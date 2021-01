CCOO reclama als partits una reconstrucció basada en el treball digne i la «democràcia econòmica»

Altres notícies que et poden interessar

El sindicat CCOO ha reclamat a tots els partits polítics que es presenten a les eleccions del 14-F un gran pacte per a la reconstrucció de Catalunya basat en el reforç del sector públic, la millora dels serveis, la reindustrialització i una reforma fiscal progressiva. Així ho han expressat Javier Pacheco, secretari general del sindicat, i Dolors Llobet, responsable d'Afiliació, en la presentació del document Per la reconstrucció social i nacional de Catalunya. "Més treball digne, més democràcia econòmica i un canvi estructural del marc regulatiu del mercat laboral", ha exigit el líder de Comissions. Ho ha dit dies després que s'hagi conegut que l'estat espanyol acumula més d'un terç dels nous aturats fruit de la crisi pandèmica de l'eurozona També ha subratllat que "volem més autogovern per Catalunya". Comissions també ha demanat a l'Estat que trobi "una solució" per als presos polítics, que passa per la seva llibertat "per restablir la normalitat política". La central vol que es reforcin les vies de negociació política amb l'Estat per avançar en els acords que "millorin la capacitat financera i competencial de les administracions catalanes".Pacheco ha reclamat més i millors serveis públics, i unes millors condicions de treball dels treballadors de les administracions, així com una reforma fiscal progressiva que intenti minimitzar l'impacte social de la pandèmia. Comissions considera que les eleccions al Parlament "són una oportunitat democràtica per deixar enrere una legislatura gairebé estèril i un govern inoperant i esgotat".Dolors Llobet ha destacat algunes de les 255 propostes encabides en set grans eixos, que tenen com a fil conductor la pandèmia i com ha afectat en la vida de la gent i els sectors més fràgils. Comissions reclama una millora de les condicions de treball i una major democràcia econòmica, amb un control públic dels sectors estratègics, impulsar la banca pública, establir mecanismes reguladors de control pressupostari i financer que garanteixin la reinversió dels beneficis empresarials, o el control polític i social sobre el model productiu, de més valor afegit i d'acord amb els reptes climàtic, tecnològic i de salut.CCOO reclama un esforç en favor de la reindustrialització, renovant el Pacte Nacional per a la indústria, per enfocar-lo en la línia de la digitalització i l'economia circular. El sindicat proposa desplegar el parc de generació renovable, les xarxes elèctriques intel·ligents i les infraestructures d'emmagatzematge, així com la regulació per a les renovables de tot el territori català, i promoure l'eficiència energètica. Insisteix especialment en la urgència de reformar el Servei Català de Salut i el servei d'atenció primària.

