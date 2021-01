La pandèmia fa retrocedir la contractació a nivells de l'anterior crisi

Altres notícies que et poden interessar

El mercat laboral pateix pels confinaments i les restriccions derivades de la pandèmia del coronavirus. El nombre de nous contractes de feina ha reculat a nivells del 2013, amb una caiguda del 33,1% en un any, segons les dades que recull l'Observatori del Treball i Model Productiu.Durant el 2020, s'han signat 2,2 milions de contractes, la xifra més baixa en set anys. Respecte al 2019, s'ha perdut més d'un milió de contractes, un volum que representa un terç de la contractació.Per tipus de relació laboral, els temporals (-33,5%) s’han reduït amb més força que els indefinits (-30,4%) i, de fet, el pes global de la contractació indefinida ha augmentat mig punt respecte al 2019 i se situa en el 13,9%.El territori on la contractació ha disminuït amb més força ha estat Barcelona (-35,5%) i els col·lectius més afectats han sigut els joves. Per tipus de jornada, ha disminuït amb més intensitat la contractació a temps parcial (-37,7%) i la de fixos discontinus (-35,1%), que la contractació a jornada completa (-30,3%).Les dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu mostren que les dones han patit més la caiguda de la contractació (-33,9%) que els homes (-32,3%), sobretot per la disminució en la contractació temporal.La contractació femenina també s’ha reduït més intensament en tots els tipus de jornada. Per edat, la disminució més acusada l’han patit els col·lectius més joves, les persones de menys de 19 anys (-47,6%) i les de 20 a 24 anys (-34,4%).Tot i la disminució en la contractació de les Empreses de Treball Temporal (ETT) d'un 32,4%, la seva quota de mercat es manté a l’alça per vuitè any consecutiu, i se situa en el 23,6%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor