Ciutadans assegura que un govern de Carrizosa amb el suport del PSC seria «el més assenyat»

A menys de tres dies per l'inici de la campanya electoral, Ciutadans ha assegurat aquest dimarts que la possibilitat més "assenyada" de govern seria un de liderat pel partit taronja amb el suport del PSC. Ho ha dit Nacho Martín Blanco en un acte a Castelldefels, en què ha comparegut amb la periodista Anna Grau, número dos per Barcelona a les llistes de Ciutadans. Escoltant aquests dies els dirigents taronja , queda clar on focalitzen la franja de vots decisiva per ells: l'antic votant socialista que va votar Cs el 2017.Martín Blanco ha posat com a exemple de la política de pactes del PSC la fórmula de govern a Castelldefels, on elss ocialistes van pactar amb ERC i Junts: "Quan té possibilitats d'elegir, el PSC elegeix ERC, els comuns i Junts". Per això, com han dit els dirigents unionistes aquests dies, ha insistit en què "no s'ha de deixar que els socialistes puguin elegir".Preguntat per la més que probable designació de Miquel Iceta com a membre del govern de Pedro Sánchez, Martín Blanco li ha desitjat "tota la sort del món" i ha dit que espera que sigui "més responsable" que Salvador Illa en la gestió de la pandèmia que li pertoqui. Sobre el risc d'abstenció alta el 14-F, en línia amb el que ha passat a les eleccions presdiencials portugueses, Nacho Martín Blanco ha mostrat la seva confiança en què els comicis transcorrin amb normalitat i amb una protecció acurada per a tots els lelmbres de les meses de votació.Anna Grau ha fet una breu intervenció com a flamant candidata, explicant que s'han reunit aCastelldefels amb representants de l'hostaleria i l'oci nocturn. "Està tot per fer", ha dir. Grau ha assenyalat que aquest sector ha actuat amb "seny" davant unes mesures d'ajut que ha titllat d'"insuficients, ineficaces i, en ocasions, inexistents". La periodista ha explicat que Ciutadans ha intentat al Congrés d'introduir més ajudes al sector de l'hostaleria.En relació a les eleccions catalanes, ha afirmat que "el seny taronja prevaldrà" i que el seu partit treballarà per eixugar el 75% de les pèrdues que ha patit el sector. Grau ha reclamat ajudes directes per als lloguers i un pla per mantenir en vida els negocis perquè "no s'hagi de triar entre complir les restriccions o arruïnar-se".

