Un emprenedor català idea «iglús» anti Covid per a terrasses de bars

El sector de la restauració és un dels més castigats per les restriccions per combatre el coronavirus i les terrasses són un espai més segur que els espais d'interiors. Aquestes dues premisses han servit a una empresa catalano-romanesa per idear una mena d'iglús d'alumini aeroespacial amb coberta de PVC per dissenyar un habitacle exterior a les terrasses de restaurants.L'impulsor és un emprenedor moranovenc i el fabricant, l'empresa Astreea. Propietari d'un restaurant al municipi, Robert-Vlad Ulica, es va plantejar una forma de combatre les restriccions que pateix el sector amb la covid-19 dissenyant un habitacle exterior que garantís l'aïllament contra virus i contra els elements climàtics.De diferents dimensions i capacitats, pot acollir grups bombolla d'entre quatre i sis persones. Es desinfecta en quatre minuts amb un llum de raig ultraviolats. Fabricat a Romania, se n'han venut 7.000 unitats al món i arriba ara als mercats català i estatal.Seguint la mateixa filosofia a partir de la qual els inuit van idear els iglús al pol nord per aïllar l'espai dels elements exteriors, Ulica va plantejar el passat novembre la seva fabricació a l'empresa romanesa Arsat, especialitzada en la fabricació de peces de metall d'alta precisió. Ell mateix coneix les dificultats que poder mantenir l'activitat suposa per als establiments de restauració amb les restriccions imposades per la pandèmia."La limitació d'un 30% no ens donava per a res", apunta l'emprenedor. "Vam veure que teníem espais exteriors als quals no trèiem profit", afegeix A Catalunya, n'ha instal·lat de moment tres a la terrassa del seu restaurant La Dana de Móra la Nova i també a l'hotelet Casa Padró de Manresa. Assegura que la seva posada en marxa fa tres setmanes li ha permès continuar treballant a un ritme diari, també per la novetat que representa la presència dels elements, reconeix.Els models instal·lats, de moment, poden acollir grups de fins a quatre persones –tot i que pot arribar a sis- d'una mateixa bombolla de convivència. L'espai interior disposa de tres punts de llum, un dels quals permet instal·lar una làmpada de rajos ultraviolats –que s'adquireix a banda- per desinfectar "en menys de quatre minuts" la pràctica totalitat de l'habitacle. "A més, a l'estar tancat amb una cremallera es pot controlar molt millor la desinfecció de les taules i és molt més segur. Això dona més confiança a la gent un cop llegeixen bé el que és el producte. A simple vista sembla posar-se dins d'una bombolla i pot semblar arriscat, però no ho és", remarca Ulica.L'Hotelet Casa Padró de Manresa ha estat un dels primers a implantar, a la terrassa de l'establiment, la bombolla. Des de l'establiment, Roser De Puig, explica que la solució els permet aprofitar "encara més la terrassa". I és que, situada a l'àtic de l'hotel, era pràcticament "inviable" a l'hivern.La bombolla, explica De Puig, "garanteix l'escalfor i com fa d'efecte hivernacle no cal tenir el calefactor contínuament encès". "Estàs com un torronet a dins", assegura. A l'estiu, explica, la podran fer servir com a para-sol. Ulica assegura que, des de principis de desembre que van començar la comercialització, ja n'han venut 7.000 unitats a tot el món, incloses terrasses i roof tops de Nova York.

