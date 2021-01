TV3 estrena el documental del cas Love Parade, sobre la mort de dues noies catalanes a Alemanya

Clara Zapater va ser una de les víctimes de la tragèdia de la Loveparade 2010.

Els seus pares han buscat justícia i reparació al seu dolor en un procés judicial de gairebé deu anys.



📆Dimarts, a @tv3cat “El cas Loveparade” @arpafilms @docdaysprod



🔗👉 https://t.co/kAyQ8AgCYi pic.twitter.com/zsNaLe4DfD — Sense ficció (@senseficcio) January 25, 2021

El programa Sense ficció de TV3 estrena avui dimarts 26 de gener (a les deu de la nit) el documental El cas Loveparade, que analitza el macrojudici de la tragèdia succeïda a Alemanya el 2010, en la qual dues estudiants de la demarcació de Tarragona van perdre la vida. La producció, rodada en part a Tarragona durant el mes de maig de 2020, compta amb el suport de la Tarragona Film Office, l'oficina d'atenció als rodatges del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.El cas Loveparade és un relat periodístic sobre el macrojudici per la mort de 21 persones a causa d'una allau humana durant la Loveparade de Duisburg del 2010 a través de l'experiència dels pares d'una de les víctimes: la tarragonina Clara Zapater Caminal, filla de l'advocat i exregidor de l'Ajuntament de Tarragona Francisco Zapater.El documental, dirigit per Dominik Wessely i produït per Arpa Films i Docdays Productions, lluita per set premis en la pròxima edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català: direcció, guió, direcció de producció, muntatge, música original, fotografia i so.La Loveparade, la festa dance de la música electrònica, nascuda com una manifestació per la pau, s'havia convertit en un negoci colossal. El juliol del 2010 es fa a Duisburg, Alemanya, en el recinte d'una antiga estació de mercaderies. De bon principi aplega 250.000 assistents, la majoria joves, com el grup d'universitaris de Clara Zapater i Marta Acosta. En pocs segons, la celebració es converteix en una tragèdia. 21 persones perden la vida en una allau humana, entre les quals hi ha les dues estudiants de Tarragona i Cambrils.Les famílies de les víctimes no entenen com ha pogut passar un desastre com aquest en un país europeu. Els pares de la Clara, Paco i Núria, estan segurs que la mort de la seva filla és culpa de la mala organització. Els familiars de les víctimes busquen respostes en un procés judicial que s'allarga gairebé deu anys. Què va passar? Qui n'és responsable? Polítics, policies i un gran empresari estan en el punt de mira.El cas Loveparade dona veu als protagonistes de la història i analitza la tragèdia. El videodiari d'un supervivent ens permet viure la catàstrofe des de dins. Testimonis inèdits ens permeten seguir els pares de la Clara en la seva lluita per obtenir la justícia que la seva filla i les altres víctimes es mereixen. Aconseguiran el seu objectiu?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor