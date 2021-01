Vox diu ara que no facilitaria la investidura d'Illa: «Mai serem socis indirectes dels enemics d'Espanya»

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha assegurat que el partit d'ultradreta no facilitaria una investidura del candidat del PSC al 14-F, Salvador Illa. "En cap moment afavorirem una investidura de qui és soci del colpisme", ha afirmat aquest dimarts al matí en una entrevista a TVE.El secretari general de la formació, Javier Ortega Smith, va dir divendres en una entrevista a OK Diario que la facilitaria "perquè no governin els colpistes", però Vox ho ha rectificat. "Que perdin tota la il·lusió", ha dit Monasterio al PSC. "Mai serem socis indirectes dels enemics d'Espanya", ha insistit.Monasterio ha afirmat que en una piulada a Twitter de divendres al vespre Ortega Smith ja va dir que Vox mai ho facilitaria i deia que "PSC i ERC són socis en el Front Popular".

