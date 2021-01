Un medicament produït a l'Estat redueix la Covid-19 en un 99%

Altres notícies que et poden interessar

La revista científica Science ha confirmat la "potent" activitat de la plitidepsina de PharmaMar (Aplidin) contra el SARS-CoV-2, segons ha informat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).L'article relata que "l'activitat antiviral de plitidepsina contra el coronavirus es produeix mitjançant la inhibició de la coneguda diana eEF1A" i afegeix que plitidepsina 'in vitro' demostra una "forta" potència antiviral, en comparació a altres antivirals contra el SARS-CoV-2, amb una toxicitat limitada.Els antivirals es caracteritzen precisament per frenar la propagació dels virus dins de l'organisme i impedir o dificultar que puguin infectar les cèl·lules sanes. En el cas de la plitidepsina, la seva acció redueix el 99% de les càrregues virals de la SARS-CoV-2 al pulmó dels dos models d'animals diferents tractats, segons va demostrar l'assaig.El document també afirma que, tot i que la toxicitat és una preocupació en qualsevol antiviral dirigit a una proteïna de la cèl·lula humana, el perfil de seguretat de plitidepsina està ben establert en humans i, que les dosis ben tolerades utilitzades en l'assaig clínic de la Covid-19 són "significativament més baixes" que les utilitzades en aquests experiments.La publicació conclou que la plitidepsina actua bloquejant la proteïna eEF1A, present en les cèl·lules humanes, i que és utilitzada pel SARS-CoV-2 per reproduir-se i infectar altres cèl·lules. Aquest mecanisme culmina en una alta eficàcia antiviral."Creiem que les nostres dades i els resultats positius inicials de l'assaig clínic de PharmaMar suggereixen que la plitidepsina hauria de considerar-se seriosament per ampliar els assajos clínics per al tractament de Covid-19", assenyala la publicació.

