El govern espanyol accelera la cessió de les presons al País Basc

Una reivindicació històrica del govern basc queda més a prop d'acomplir-se. La reunió d'aquest dilluns a la Moncloa entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va acabar amb el compromís de l'executiu estatal de traspassar amb urgència la gestió de les presons al govern basc. La data màxima per a aquest traspàs és el 31 de març, segons reclama l'executiu basc.L'altra reclamació d'Ajuria Enea que ha trobat bona disposició de Sánchez és negociar sobre l'oficialitat de les seleccions esportives basques. El govern d'Urkullu ja va registrar a la FIFA i la UEFA al desembre la sol·licitud d'una selecció nacional d'Euskadi.Aquestes cessions són la contrapartida obtinguda pel PNB pel suport als pressupostos generals de l'Estat, i se sumen a altres com el traspàs del règim general de la Seguretat Social, previst per a finals del 2022.Urkullu també reclama un canvi en la gestió dels fons europeus de recuperació, amb l'aspiració que el País Basc gestioni el 65% dels 5.700 milions d'euros que calcula que corresponen a l'autonomia, seguint el model dels fons FEDER.

