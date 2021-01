A presó un lladre detingut després de caure del fals sostre per on havia entrat a robar en una pastisseria a Barcelona

Un home ha ingressat a presó després de ser detingut el 17 de gener en caure del fals sostre per on havia entrat a robar a una pastisseria i on s'havia amagat. El detingut té 49 anys, és de nacionalitat espanyola i se l'acusa de 10 robatoris amb força en establiments comercials i un en un domicili de Barcelona. Cap a les 6.30 hores del dia de la detenció els Mossos van rebre l'avís d'una central d'alarmes que per càmeres havia detectat un home que es despenjava del fals sostre d'una pastisseria de Ciutat Vella. En arribar al lloc, els agents van veure com en un dels forats de ventilació que donen al carrer no hi havia la reixa de protecció i a sota hi havia un contenidor per accedir-hi i una clau anglesa.Els policies van contactar amb el propietari i a l’interior del local van veure com hi havia desperfectes en el fals sostre i que la caixa enregistradora estava forçada. A més, el responsable de l’establiment va informar els agents que havia localitzat un telèfon mòbil, el qual podria ser del lladre.Unes hores més tard, el responsable de la pastisseria va trucar als Mossos per dir que una persona havia caigut del fals sostre. Quan els agents van arribar al local, l’home estava retingut per personal de la botiga i en l’escorcoll li van trobar monedes per valor de 179 euros. Davant aquests fets, els policies el van detenir per un delicte de robatori amb força.Una vegada detingut, els investigadors el van relacionar amb una desena de robatoris amb força més, nou en establiments comercials i un en un domicili, tots a Barcelona i per la zona de Ciutat Vella. El lladre hi accedia forçant les portes, escalant o a través del fals sostre com en la pastisseria.Un dels fets va ser el 26 de desembre quan cap a les 7.00 hores el lladre va accedir per un fals sostre a l’interior d’un restaurant de Ciutat Vella. L’home va robar 750 euros de la caixa enregistradora i de la de propines. A través de les càmeres de videovigilància, els mossos van reconèixer que era la mateixa persona que havia robat en la pastisseria.El detingut, amb nombrosos antecedents policials per robatoris amb força, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor