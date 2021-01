​La policia intervé un bordell d'Alacant on hi havia dones contagiades de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Agents de la Policia Nacional espanyola han intervingut en un bordell d'Alacant on hi havia dones treballant que, segons sembla, estaven contagiades de Covid-19.Els agents van tenir coneixement dels fets gràcies a la col·laboració ciutadana. Després d'aclarir la situació, tot i que les implicades neguessin estar contagiades, el dispositiu ha finalitzat amb el resultat de la detenció d'una persona per estada irregular i cinc propostes d'infracció a la llei d'estrangeria.A mes, els efectius també han aixecat 20 sancions per incompliment de les distàncies de seguretat i ús obligatori de mascareta, tant a les treballadores com als clients que es trobaven al local.Per últim, la policia ha interposat una acta per desobediències als agents de l'autoritat i sancions administratives als responsables de l'establiment per infringir la normativa de la comunitat autònoma en matèria d'obertura de locals i establiments públics.Per tot plegat, la Policia Nacional ha sol·licitat la clausura del local i treballa amb Salut Pública per conèixer la possibilitat que alguna de les dones s'hagués saltat la quarantena i si les treballadores sexuals podrien ser víctimes de tracte de persones.

