Dos excursionistes han de pagar més de 2.600 euros pel seu rescat

El Departament d'Interior farà pagar el rescat a dos excursionistes que es van perdre a la zona del refugi de muntanya de Coma de Vaca, a Queralbs (Ripollès), durant el primer estat d'alarma.Segons els Bombers, se'ls farà abonar la taxa dels serveis de salvament perquè no duien l'equipament adequat per a l'activitat i també per la situació d'emergència. En el cas del cost del rescat dels dos excursionistes en el refugi de muntanya de Coma de Vaca, el preu que hauran de pagar cadascun és de 1.303,02 euros, el cost de l'operatiu de rescat.La normativa diu quines són les situacions de rescat que poden ser causades per una negligència: si té lloc en zones assenyalades com a perilloses o d'accés prohibit; si les persones rescatades o salvades no duien l'equipament adequat per a la pràctica de l'activitat o si la persona sol·licita el servei sense que hi hagi motius objectivament justificats.

