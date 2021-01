La DGT obligarà a reduir la velocitat per avançar els ciclistes

La DGT pretén que en l'avançament de ciclistes els vehicles també redueixin la velocitat, més enllà de guardar la distància 1,50 metres que ja s'aplica. D'aquesta manera el vehicle haurà d'abaixar la seva velocitat en almenys 20 quilòmetres respecte al màxim de lla via per la que circuli. Per exemple, en una carretera convencional, on es pot circular a un màxim de 90 quilòmetres, es reduiria a 70.Ho ha anunciat el director general de Tràfic, Pere Navarro, segons el Marca Coches . L'objectiu és que la nova norma, que formarà part del Reial Decret que modificarà l'actual Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial, entri en vigor aquest mateix any. El seu incompliment, segons Navarro durant un col·loqui organitzat per Executive Forum, estarà tipificat amb una infracció greu i serà castigat amb una multa de 200 euros i la pèrdua de3 punts en el permís de conduir.Fins a moment hi ha tres normes que regeixen l'avançament a ciclistes, siguin un o un grup. S'ha de deixar una separació lateral d'almenys 1,50 metres, es pot passar la línia contínua si és necessari, i queda expressament prohibit avançar posant en perill o entorpint els ciclistes que circulin en sentit contrari.La nova norma pretenia augmentar la seguretat a les carreteres, després que el 2020 s'ha tancat amb la mort de 36 ciclistes en accidents de tràfic.

