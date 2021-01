Volkswagen, condemnat a pagar 3.000 euros a cada afectat pel cas del dièsel a Espanya

El titular del Jutjat del Mercantil número 1 de Madrid ha condemnat el grup automobilístic Volkswagen a pagar més de 16 milions d'euros als perjudicats per la manipulació de motors dièsel, en el conegut com a cas "dieselgate", segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid. La sentència considera provat que la multinacional alemanya va modificar la programació informàtica dels vehicles per camuflar les condicions d'emissió de gasos contaminants.El magistrat ha estimat de manera íntegra la demanda interposada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que demana una indemnització per danys i perjudicis de 3.000 euros per a cadascun dels afectats que representava.La resolució, que no és ferma, també estipula que la filial espanyola de l'automobilística ha d'abandonar una conducta que considera "deslleial" i la condemna a pagar els costos del procés judicial.L'OCU va presentar la demanda fa prop d'un any en nom de més de 7.500 propietaris de vehicles de la marca alemanya. Era l'única via judicial oberta a Espanya contra cas del dièsel que s'estén a diversos països d'arreu del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor