L'exdirector general dels Mossos denuncia que Vueling no l'ha deixat volar per dur la PCR en català

Segons el relat de Soler, que viatjava a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comin, abans de comprar el bitllet va consultar la documentació necessària a la pàgina web del govern belga, on va veure que necessitava la PCR negativa.El web de Vueling, en canvi, "no deia res" dels requisits necessaris per volar a Brussel·les. Aquest matí, quan ha intentat embarcar, li han dit que la PCR estava en català i que "no podia ser". Li han dit que la traduís o que "no podia volar".Soler s'ha queixat argumentant que en lloc del web de Vueling s'indicava els idiomes de la PCR, però li han replicat que si no era en castellà "els podien posar multa a ells com a companyia i a mi com a usuari". Soler ha demanat volar sota la seva responsabilitat, però la companyia tampoc hi ha accedit.Després d'això ha presentat una queixa a l'aeroport i al web de Vueling, on ha vist, a l'apartat de reclamacions, que Brussel·les demana la PCR en alemany, holandès, anglès o francès. "En cap cas en castellà, i en canvi sí s'ha deixat passar les persones que la duien en aquest idioma". És per això que Soler acusa Vueling d'arbitrarietat, perquè "deixen passar la gent que la porta en castellà, però no a la gent que la porta en català".Vueling ha contestat a la reclamació de Soler afirmant que si no es presenta la documentació en regla el personal té l'obligació de no deixar embarcar l'usuari, sense que això suposi cap mena de devolució o reemborsament.Soler manté que es tracta d'una discriminació arbitrària i no descarta emprendre accions legals contra la companyia.