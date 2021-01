El bisbe de Mallorca admet que es va vacunar de manera irregular el 5 de gener

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha estat vacunat de la Covid-19 de manera prematura a la residència Sant Pere i Sant Bernat de Palma, on resideixen sacerdots majors i jubilats de la diòcesi. El mateix bisbe ha admès la vacunació de manera irregular el passat 5 de gener, assegurant que "ell no ho va sol·licitar" sinó que el van incloure en una llista de vacunació.Fonts del Bisbat han explicat aquest dilluns a Europa Press que el bisbe va rebre la primera dosi de la vacuna el passat 5 de gener. "De moment, no ha rebut la segona", han assenyalat. En tot cas, han insistit que el bisbe "no es va colar". "Ell forma part del grup de convivència de la residència, és a dir, es considera un usuari més d'aquesta residència i té adjudicat un apartament", han explicat.Encara que Taltavull no viu a la residència de cures ancians, si passa "bastant temps i té contacte diari amb la resta d'usuaris", han assenyalat des del Bisbat. Per aquest motiu, se li va incloure en el pla de vacunació davant la Covid-19. Des del Bisbat han remarcat que la llista va ser elaborada per la residència.Així mateix, han indicat que el bisbe Taltavull s'ha vacunat "per donar exemple i ser responsable". Així, s'han referit a les paraules del papa Francesc, que va demanar que "tothom que pogués vacunar-se, ho fes". "Ho ha fet des del punt de vista d'intentar posar fi a la pandèmia des de la responsabilitat de cadascú", han conclòs.