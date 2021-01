La defensa de Marta Ferrusola demana l'arxiu del seu cas per demència sobrevinguda

El 8 de gener, segons recull també El Periódico, un informe mèdic dictaminava que Ferrusola pateix "trastorn cognitiu greu multifactorial", que no reconeix "de manera consistent els familiars propers" i que articula frases "de contingut incoherent".El mateix escrit conclou que la dona de Jordi Pujol no pot declarar davant d'un tribunal "per incapacitat de comprensió, tant de l'objecte com de les conseqüències, així com d'evocar fets o interpretar la realitat passada o present". Tot plegat, afegeix l'escrit, impedeix descartar que pateixi "una situació d'estrès/ansietat que empitjori el seu estat cognitiu".Finalment, el rotatiu barceloní afirma que el jutge Santiago Pedraz ha inclòs els informes en una peça separada i que només els ha entregat al fiscal perquè informi.