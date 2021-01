10 coses que potser no sabies de Salvador Illa

Altres notícies que et poden interessar

Es podria dir que Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) ha estat sempre un dirigent que ha entomat reptes contra pronòstic. Va arribar a l'alcaldia del seu municipi de forma abrupta, tampoc era la primera opció quan el PSC va haver de triar secretari d'Organització l'any 2016, ni preveia ser ministre de Sanitat del govern de Pedro Sánchez i, encara menys, haver de gestionar una pandèmia per acabar sent després candidat a la presidència de la Generalitat. Enemic de les excentricitats i avesat a la posada en escena sòbria i a no dir ni una paraula més ni una paraula menys del que té previst, el dirigent socialista és poc conegut des del punt de vists personal. Aquestes són les deu coses que potser no sabies de Salvador Illa.És llicenciat en Filosofia i té també un màster d'economia i direcció d'empreses de l'Iese i, de fet, va ser director de gestió econòmica de l'Ajuntament de Barcelona entre 2010 i 2011, quan Jordi William Carnes era tinent d'alcaldia. Abans, entre el 2005 i el 2009, va ser director general de gestió d'infraestructures de la conselleria de Justícia. Abans de dedicar-se a la política, va treballar al departament comercial d'una empresa de plàstics a Cardedeu.Assumir càrrecs contra pronòstic i en moments difícils ha estat una constant en la seva trajectòria política. Es va afiliar l'any 1995 al PSC i es va convertir en alcalde de forma precipitada perquè tres mesos i mig de les eleccions va morir de forma sobtada Romà Planas, que era el batlle de la Roca del Vallès després d'haver guanyat les eleccions que s'havien celebrat al maig d'aquell any. Illa va governar durant deu anys aquest municipi del Vallès Oriental.En principi, tampoc havia de ser secretari d'Organització del PSC. En el congrés del 2016, el de les primàries que Miquel Iceta va guanyar Núria Parlon amb un 54% del suport, es va produir una dura negociació fins a altes hores de matinada. Ni l'exalcalde de Badia del Vallès José Luis Jimeno ni la diputada Assumpta Escarp van ser propostes que fossin acceptades per ambdues parts. Illa era el nom de consens, però Jaume Collboni es resistia a deixar anar el que fins aleshores era el seu cap de gabinet. No li va quedar altra elecció.Fins que va assumir el càrrec de ministre, i tret de l'època com a alcalde a la Roca del Vallès, ha assumit majoritàriament rols de caràcter intern dins del partit. Com a secretari d'Organització del PSC, ha estat una figura clau juntament amb Iceta per remuntar un partit erosionat per la diàspora del sector sobiranista. En la recuperació de part del terreny perdut anys enrere, ha estat l'artífex de tres pactes cabdals per als socialistes catalans: el de l'Ajuntament de Barcelona amb els comuns, el de la Diputació de Barcelona amb Junts per Catalunya i, juntament amb altres membres del PSOE, el de l'abstenció d'ERC que va permetre la investidura de Pedro Sánchez.Les seves preferències literàries es remunten a bastants segles enrere. Quan se li demana quins són els seus llibres preferits n'assenyala dos: El Oráculo manual y arte de prudencia, de l'escriptor Baltasar Gracián, de l'anomenat Segle d'Or; i La història de la guerra del Peloponès, de Tucídides, historiador nascut a l'any 460 abans de Crist. "La discreció en parlar importa més que l'eloqüència", deia Gracián en la seva prosa, tota una filosofia que Illa procura fer seva, a jutjar pel seu perfil.Tot i que el partit el defineixen com "l'home tranquil" i de portes enfora així ho aparenta, la processó va per dins. Té un truc invisible i recorrent per canalitzar els nervis: porta sempre a la butxaca clips metàl·lics de papereria que va remenant i deformant.Si ha de triar un esport, aposta per córrer. En l'acció política es caracteritza, precisament, per defensar la no precipitació, ja que la frase "donem-nos uns dies" és un clàssic en ell. Si és a casa, a la Roca del Vallès, corre per la muntanya o resseguint el riu Mogent. De vegades també ha aprofitat que la seu del PSC és a la zona de Llacuna, al Poble Nou, per córrer arran de mar.Passejar també és una altra de les seves aficions, i gaudeix especialment si és en companyia de les seves dues gosses, que es diuen Nina i Numa.També es relaxa cultivant la terra. Fa anys treballava l'hort que tenia a casa seva, però requeria un temps que ja no té, menys ara estant a la primera línia de la política. Ara, quan pot, s'escapa a cuidar el del seu pare, a la Roca del Vallès.De vegades, el ritme frenètic del dia a dia, especialment durant l'any que ha estat ministre, deixa poc temps per als àpats. Illa, però, en té més que suficient amb un bon entrepà de truita francesa, que el seu equip reconeix que "li encanten". Té també debilitat per la cuina japonesa.

