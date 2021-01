«Harry Potter» tornarà: HBO prepara una sèrie sobre l'univers màgic

Harry Potter és una de les sagues juvenils literàries i cinematogràfiques més icòniques de tots els temps. Generacions han quedat marcades per les aventures del jove mag i de l'univers fantàstic creat de la ploma de l'autora JK Rowling. Set llibres van donar pas a vuit pel·lícules - dues més gràcies als spin-off posteriors d'Animals Fantàstics - i ara Warner Brothers prepara una sèrie que aterrarà a la plataforma HBO. Una notícia sorpresa que ha publicat en exclusiva The Hollywood Reporter. La producció d'aquesta sèrie està en la fase més preliminar possible, però la Warner ja s'ha reunit amb diversos guionistes i redactors per començar a formular una idea sobre en quin temps se situarà la trama, amb quins personatges i si realment tornarem a veure en Harry i companyia. Aquest últim escenari és un fet improbable si se'ls vol tornar a situar a l'escola Hogwarts, donada l'edat de tots els actors, però no es descarta un escenari en el segle XXI, en la seva etapa adulta -que precisament és el final dels llibres i l'última pel·lícula-.No té ni data ni cap previsió, però si queda clar que serà en exclusiva per a HBOMax gràcies a l'acord signat amb Warner Brothers el passat 2020. L'extensió de la marca Harry Potter és un dels objectius de la companyia, que ha aconseguit beneficis per 7 bilions de dòlars amb les vuit pel·lícules, l'última estrenada el 2011. De la nova franquícia, Animals Fantàstics , protagonitzada per Eddie Redmayne, s'espera una tercera entrega que ha viscut canvis significatius després de l'acomiadament de Johnny Deep en ser condemnat per abusos contra la seva parella.

