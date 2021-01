L'AVE «low-cost» ja té data d'estrena després de mesos de retard per la pandèmia

Renfe iniciarà a partir del 23 de juny el servei de l'AVE low-cost, l'AVLO, que s'havia de posar en marxa el 6 d'abril però es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia. Com a novetat, els trens, a més de fer la connexió entre Barcelona i Madrid, oferiran parades a Lleida, Tarragona, Girona i Figueres.En el primer moment, l'AVLO tindrà quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables segons l'evolució de la demanda. Aquest dimarts, i durant tres setmanes, Renfe posarà a la venda bitllets per aquests trens per 5 euros.Els trens AVLO seran el servei d'alta velocitat de Renfe amb major capacitat de passatgers, amb 438 places per tren, un 20% més que els actuals trens. Seran combois, també, amb emissions zero i que circularan amb electricitat 100% renovable.Inicialment, els AVLO no preveien parada a ciutats catalanes com Tarragona, Girona, Lleida o Figueres, però finalment Renfe ha canviat d'opinió. La Generalitat, a través del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, havia demanat per carta que hi hagués parades en aquestes ciutats, cosa que també havia aprovat el Parlament en diverses resolucions.

