MAPES Cau el risc de rebrot al 81% de comarques i el 76% de ciutats

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 15 i el 21 de gener. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.El pic de la tercera onada comença a deixar-se enrere. A l'espera de l'impacte de la variant britànica, el nombre de contagis cau dia rere dia, però aquesta reducció encara no es nota als hospitals, que ja tenen tenen més de 3.000 pacients Covid ingressats i s'aproximen als 700 a les UCI . Aquesta reducció de la pressió sanitària, que amenaça de col·lapsar els llits de crítics, arribarà a principis de febrer, com a d'hora, per bé que un 81% de les comarques i un 74,6% dels municipis de més de 20.000 habitants ja estan reduint el risc de rebrot, tal com s'observa al mapa superior.Així ho indiquen les dades del Departament de Salut de la setmana del 15 al 21 de gener, segons les quals aquest indicador millora a 34 comarques, cau a 7 i en una es manté força estable. Això marca un clar punt d'inflexió respecte la situació de fa una setmana, quan encara hi havia 30 comarques que incrementaven el risc de rebrot . En tot cas, aquest indicador tornarà a ser més fiable des d'ara, ja que les últimes setmanes estava distorsionat a causa de la gran quantitat de festius entre setmana, com la velocitat de contagi (Rt) La comarca on més ha caigut el risc de rebrot és el Solsonès, on s'ha reduït a quasi un terç, dels 2.909 punts als 1.008. En segon lloc es troba les Garrigues, on ha disminuït a menys de la meitat, dels 2.469 als 1.147, mentre que, darrere seu, al Pallars Sobirà, s'ha desplomat, dels 1.035 a només 15 punts. Per darrere, se situen el Montsià (-554), l'Alt Penedès (-507), la Ribera d'Ebre (-478) i el Berguedà (-438).A l'altre cantó de la balança, l'Aran pateix un fort increment de 1.764 punts, seguida molt de lluny per la Garrotxa (+475) i, un altre graó per sota, per Osona (+161), el Pla de l'Estany (+132), la Cerdanya (+106), el Baix Ebre (+75) i l'Alta Ribagorça (+41), les úniques comarques on creix el risc de rebrot.Per altra banda, la Rt ha caigut per sota d'1 des de fa pocs dies, cosa que indica que la quantitat de contagis està caient al conjunt del país. Tot i això, encara supera aquest llindar a 12 comarques, especialment a l'Aran (1,95), la Terra Alta (1,43), la Garrotxa (1,39), i el Pla de l'Estany (1,38), mentre que és molt baix -i per tant la incidència cau ràpidament- al Pallars Sobirà (0,04), la Ribera d'Ebre (0,46), el Priorat (0,53), el Baix Penedès (0,7), el Berguedà (0,71), el Bages (0,76) i l'Alt Penedès (0,78).Malgrat tot, la situació és encara problemàtica a quasi tot el país, ja que només hi ha quatre comarques que no dupliquin els 100 punts del risc alt de rebrot, dels quals el Pallars Sobirà (15 punts) es troba en risc baix, el Priorat (58) té risc mitjà i el Pallars Jussà (100) i l'Alta Ribagorça (163) es troben en risc alt, tal com es pot observar al mapa inferior. Per contra, aquest indicador està disparat a l'Aran (2.931), molt per davant de la Garrotxa (1.152), les Garrigues (1.147), el Montsià (1.110), el Baix Ebre (1.049) i el Solsonès (1.008), les quals multipliquin per 10 o més el llindar del risc alt.Una altra manera d'analitzar la situació actual és en funció de la incidència recent, és a dir, de la ràtio de contagis setmanals per cada 100.000 habitants, amb uns resultats similars però no idèntics al risc de rebrot -el qual també té en compte si els casos augmenten o es redueixen-. En aquest cas, Aran se situa de nou en primer lloc destacat, amb 1.049,1 contagis per cada 100.000 habitants, seguit per les Garrigues (609,9), el Montsià (585,1), la Garrotxa (508,8) i el Baix Ebre (498).A l'altre cantó, la incidència del Pallars Sobirà és la més baixa, de 16,5 casos per cada 100.000 habitants, o el que és el mateix, un sol contagi detectat. Al Priorat només se n'han trobat dos (ràtio de 23,6), a l'Alta Ribagorça, tres (84,65), i al Pallars Jussà, cinc (39,9). Tota la resta tenen ràtios superiors a 100, com la Ribera d'Ebre (108,5), la Segarra (126,1) o el Moianès (128,2), tal com es pot veure al mapa inferior.Pel que fa als municipis de més de 20.000 habitants, aquells amb una major risc de rebrot són Olot (1.292 punts), Sant Feliu de Guíxols (1.015), Premià de Mar (987), Tortosa (972) i Cambrils (957). Tots ells més que dupliquen el llindar del risc alt de 100 punts, tot i que on és més baix és a Salt (220), Lloret de Mar (322), Molins de Rei (352), Girona (414), Lleida (416) i Sant Quirze del Vallès (433).En relació a l'evolució del ritme de rebrot, 47 ciutats l'han reduït i 16 l'han incrementat la darrera setmana. On ha caigut més és al Masnou (-1.065 punts), seguit de lluny per Vilafranca del Penedès (-676), Viladecans (-605), Sant Joan Despí (-534) i Sitges (-514), mentre que ha crescut molt aquest indicador a Olot (+533), Cambrils (+468) i Premià de Mar (+204). A 24 dels 63 municipis de més de 20.000 habitants, de fet, la Rt encara supera el llindar de l'1, mentre que a 20 ja és de 0,9 o inferior.

