Luz Guilarte: «El partit de Valls s'ha convertit en un PP bis»

Guilarte demana a l'alcaldessa, Ada Colau, més mesures contra la inseguretat i retreu la seva aposta per un urbanisme tàctic que qualifica de "perillós". La líder de Ciutadas insisteix que el consistori és governat per un tripartit i assegura que la formació taronja és l'única que fa oposició.



- Només vostès i JxCat van reprovar l’alcaldessa per la seva escapada nadalenca. Hi havia motius suficients si no infringia la normativa, com és el cas?



- Feta la llei feta la trampa. Més enllà que hagi complert estrictament la norma, és qüestió de la responsabilitat que té com a alcaldessa de la ciutat. S'està demanant a la gent que surti el mínim possible i no es facin desplaçaments. Es tracta de la percepció de responsabilitat i solidaritat davant la pandèmia. La reprovació no va tirar endavant perquè el tripartit funciona des del primer moment de mandat i per aquestes coses sempre es posen d'acord, però a Colau hi ha motius per reprovar-la cada dia.



- No és un to dur, és responsable i crític. Sabem que som l'única oposició que té aquest govern municipal. Cada crítica nostra va acompanyada d'una proposta. El primer pla sanitari que es va fer al març va ser nostre i l'Ajuntament el va sortir defensant. Encara no ens han donat ni les gràcies, però ja ens està bé si l'apliquen.



- La relació amb el govern municipal és nul·la, doncs?



No, treballem amb els diferents departaments del govern, però des del setembre del 2019 espero una trucada de Colau per tenir una trobada i intercanviar visions de ciutat. No pots presumir de ser l'alcaldessa del diàleg quan hi ha grups municipals amb qui no t'has reunit.



- La inseguretat, el trànsit, el treball i l’habitatge són algunes de les preocupacions dels barcelonins. Quines respsotes els dona Ciutadans?



- El primer problema dels veïns és la insegretat i nosaltres ja vam presemntar la proposta d'un pla integral de seguretat amb una seixantena de mesures. Hi ha una absoluta tolerància amb l'incivisme i amb les ocupacions d'habitatges, que a qui més afecten són als petits propietaris. També hem presentat un pla de seguretat viària perquè l'urbanisme tàctic de Colau és un perill i hem aconseguit el compromís del govern per



- Està d'acord amb reduir el trànsit del vehicle privat a la ciutat?



- Estic d'acord amb ordenar-lo. Nosaltres creiem en una mobilitat sostenible i ben planificada. L'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha d'implicar en el pla estratègic de mobilitat a Barcelona i hem de veure com millorar les infraestructures, electrificar tota la flota d'autobusos... La gent no té possibilitat per ara d'adaptar-se a una mobilitat més sostenible. Nosaltres sí que apostem pel transport públic i de fet creiem que ha d'arribar a ser gratuït.

María Luz Guilarte Foto: Adrià Costa

- Vostès han acusat el govern municipal de "fer la guerra" al cotxe. Com es redueix el trànsit sense fer-li la guerra?



- Apsotant per polítiques a mig i llarg termini. Els ciutadans han de tenir temps d'adaptar-se i ajudar-los econòmicament. No s'ha de trencar el model de mobilitat de cop.



- Però l'emergènca climàtica no requereix solucions immediates?



- A curt termini és molt difícil solucionar un problema sense crear-ne d'altres. No podem intentar arreglar una cosa si això suposa més inseguretat viària i més pals a les rodes per a les persones.



- Quam hem parlat d'inseguretat ha assenyalat les ocupacions. Ha estat exagerada la campanya antiocupacions d'aquest estiu tenint en compte que, per exemple, l'Ajuntament el 2019 només va tenir constància de tres ocupacions en pisos on hi vivia algú?



- Jo no crec que hi hagi hagut una campamnya. El que hi ha són molts veïns afectats per aquest delicte, que cada vegada pren més pes en aquesta ciutat sense llei. A Barcelona hi ha màfies que es dediquen a l'ocupació pel narcotràfic, per exemple. Això crea un problema de convivència i degradació de l'entorn. Pel que fa a les famílies que es veuen abocades a ocupar, això és responsabilitat de l'administració. Barcelona té un 2% d'habitatge públic i n'hauria de tenir un 20%, com les ciutats europees del nostre entorn.



- Els mateixos veïns que es queixen dells narcopisos, al Raval per exemple, també es queixen per la inacció dels grans propietaris a l'hora de denunciar aquest tipus d'ocupacions. Se'ls ha d'exigir més celeritat?



- Qui ha d'actuar és l'administració. Nosaltres proposem que les comunitats de veïns puguin denunciar les ocupacions i les seves denúncies tinguin validesa.



- Fins que això no passi, se li ha de demanar més celeritat a la propietat?



- El que cal fer és reforçar les penes penals i civils contra l'ocupació. Ara el govern espanyol la fomenta. També cal que a Catalunya es pugui actuar més ràpidament contra les ocupacions. A Barcelona cal un pla antiocupació i acabar amb la tolerància amb aquest delicte.

María Luz Guilarte Foto: Adrià Costa

- Com valora la sortida de la crisi de la Covid-19 que planteja l’Ajuntament?



- No ha planejat cap sortida. Es va fer un pacte de ciutat en què hi havia un consens que Colau va guardar al calaix. Ara ha acabat traient del calaix el seu programa electoral. Nosaltres hem demanat ajudes per als autònoms i per als establiments de restauració que la Generalitat ha tancat indiscriminadament. Nosaltres estem orgullosos de no haver aprovat els pressupsotos perquè no som partícips de la puajda d'impsotos en el pitjor moment de Barcelona.



- És viable sortir de la crisi actual sense apujar els impostos a ningú?



- Sí. Nosaltres prevèiem vuit fonts alternatives de finançament, entre les quals els romanents o el deute de que la Generalitat té amb Barcelona. A més, hi ha inversions que no són una prioritat ara, com l'urbanisme tàctic o la connexió del tramvia per la Diagonal.



- Una de les conseqüències de la Covid-19 ha estat la davallada del turisme, que suposa un 14% del PIB de la ciutat. Barcelona ha d'aspirar a recuperar el turisme o a canviar de model econòmic per evitar dependre'n tant?



- Barcelona té molts actius i el turisme és una ctiu important. Cal planificar quin turisme volem, que ha de ser de qualitat. Però si no deixes fer hotels, no el tindràs. Si es deixa caure la restauració i l'hostaleria, tampoc. Hem de ser nosaltres que triem el turisme i no al revés. No s'ha fet una bona gestió.



- Queda clar que vostè suspendria el govern de Colau, que és alcaldessa gràcies als vots de Manuel Valls, que encapçalava la llista de Ciutadans a les darreres eleccions municipals.



- Nosaltres vam intentar sumar el constitucionalisme i ser capaços de pactar a dreta i esquerra. Vam pensar que era una bona opció però Valls va optar per la via ràpida i fer alcaldessa Colau. Compartíem programa i compartíem llista però va prendre aquella decisió en contra del que pensàvem i per això ara som dos grups municipals diferents. Nosaltres tenim programa i presència pròpia. El grup de Valls ja veiem pel que ha quedat.

María Luz Guilarte Foto: Adrià Costa

- Per què?



- Quina relació té amb Manuel Valls en el dia a dia?



- Jo tinc una molt bona relació amb ell i tots els caps de grups, tret de la senyora Colau perquè amb ella no en tinc. També és veritat que no el veig i no ens trobem sovint.



- Ve poc a l'Ajuntament el senyor Valls?



- No ho sé, estic a les coses que he d'estar. El veig als plens i suposo que és on l'haig de veure.



- Valls i Parera es van separar de Ciutadans per formar Barcelona pel Canvi però Celestino Corbacho va votar per fer alcaldessa Colau i comparteix grup amb vostè. Quin grau de responsabilitat té Ciutadans en la investidura de Colau tenint en compte que part dels suport dels votants va servir per fer-la alcaldessa?



- Cap ni un. Valls va prendre una decisió que no va comunicar i va actuar d'esquenes a la coalició. Va ser deslleial i per tant la responsabilitat és seva. El senyor Corbacho va reconèixer que allò va ser un error i ell va escollir quedar-se a Ciutadans.



María Luz Guilarte Foto: Adrià Costa

- Millor Colau que un alcalde independentista?



- Entre la senyora Colau i el senyor Maragall, tanto monta, monta tanto. Nosaltres volem una opció constitucionalista que respecti les lleis i que posi fi a donar voltes al processisme. També volem un Govern a Catalunya que s'ocupi de tots els catalans.



- A què atribueix la unanimitat de les enquestes del 14-F, que els donen la possibilitat de perdre fins a dos terceres parts dels escons? Han de fer autocrítica? S’ha abusat de la crispació?



- La crispació l'han provocat aquells que han enganyat els catalans i aquells que et titllen de "colono" ho t'insulten constantment. Les enquestes sempre diuen una cosa i al final Ciutadans treu bons resultats.



- (Riu). Ciutadans defensa els drets de tots els catalans des del 2005 i surt de la vella política quefan tant el bipartidisme com els partits independentistes.

