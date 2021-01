Quinze persones es contagien de coronavirus per celebrar la festa d'aniversari d'un gat

Altres notícies que et poden interessar

Milions de persones compleixen dia a dia les restriccions per frenar la pandèmia de coronavirus a tot el món, però per molt que es facin encara més dures sempre hi ha qui les intenta esquivar de la manera més absurda possible. Un d'aquests casos s'ha produït a la ciutat de Santo Domingo, a la regió de Valparaiso, a Xile, on quinze persones estan contagiades de coronavirus -diverses en estat greu- després d'haver-se celebrat la festa d'aniversari... d'un gat. Segons explica el Mirror , l'origen del brot de Covid-19 radica en la propietària del gat en qüestió, que va acabar contagiant fins a deu persones que van participar en aquesta festa per celebrar l'aniversari del felí. Aquests positius van acabar contagiant fins a cinc persones més. La indignació i la sorpresa van commocionar Xile per aquest brot, ja que el país es troba immers en un repunt dels casos diaris, sumant entre 4.000 i 4.100 per dia en l'última setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor