Detingut un home a Badia del Vallès per la seva possible implicació en la mort d'una dona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home per la seva presumpte implicació en la mort d'una dona a Badia del Vallès (Vallès Occidental). La policia catalana ha rebut l'avís cap a les 11.15 del matí de la localització d'una dona morta al seu domicili en aquesta localitat.Diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets on han localitzat el cos sense vida d'una dona que presentava signes de violència. A hores d'ara, els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han obert una investigació per esclarir els fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor