​Estudien l'ús de drons per vigilar els ramats de vaques

Els ramaders de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) comencen a valorar fer ús dels drons per anar a veure com estan pasturant les vaques. Aviat la feina diària o setmanal de comprovar el bon estat del bestiar al bosc es podria simplificar i agilitzar gràcies al vol de drons equipats amb diversos sensors o càmeres, sistemes de localització i recompte del bestiar. Per més endavant resta pendent resoldre el repte de la identificació telemàtica de cada animal.Les proves realitzades amb drons a finals de l’any passat per l’empresa Exodronics, del Hub Mas Vinyoles de Sant Pere de Torelló (Osona), combinades amb les seves solucions informàtiques de localització i de recompte, han demostrat l’eficàcia del sistema com a possible relleu de la visita continuada al bestiar. En cas d’observar alguna anomalia en el bestiar i/o baixa en el recompte, serviria d’avís al ramader per tal que s’acosti el més ràpidament possible a veure les vaques.El responsable d’Exodronics, Jordi Crespo, explica que les proves han permès als representants de l’associació fer un tast de les possibilitats de l’ús dels drons en la gestió de la ramaderia extensiva. D’una banda, assegura, destaquen l’estalvi de temps i costos que suposa disposar d’un enllaç de vídeo en temps real per monitoritzar els ramats que eviti desplaçaments a les zones de pastura i, de l’altra, la riquesa d’informació que aporten les eines de post processat informàtic de les imatges tèrmiques capturades pel dron, oferint comptatges georeferenciats dels ramats.Els ramaders associats veuen molt futur en l’ús dels drons i el software complet, amb la identificació telemàtica de cada animal sobretot per vigilar el bestiar quan aquest està durant set mesos lliure a les pastures d’alta muntanya. Fins ara les visites es fan cada setmana i en algun cas ja és massa tard per assabentar-se de l’estat dels animals.Amb l’ús dels drons, sobretot d’ala fixa o planejament que tenen més autonomia i els sistemes de localització, recompte i identificació de cada animal, el ramader guanyaria en tranquil·litat i en una possible reducció del nombre de baixes durant els mesos d’estiu. Per aquests motius i en les propers mesos, Exodronics i la Februpi continuaran treballant colze a colze per tal de fer possible el ple ús dels avantatges dels drons i dels sistemes informàtics a l’hora d’anar a veure i vetllar pel bon estat dels animals durant tot l’any.

