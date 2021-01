La Covid-19 destrueix 255 milions de llocs de feina al món el 2020

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia ha reduït un 8,8% les hores de feina a escala mundial el 2020 respecte al quart trimestre del 2019. Això és el que indica un informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT), que apunta que aquesta disminució. Es tracta d'una xifra quatre vegades major de la provocada per la crisi financera el 2009.Aquesta reducció d'hores de feina, que l'OIT assegura que "no té precedents", ha provocat que hagin caigut un 8,3% els ingressos provinents del treball a escala mundial, l'equivalent a 3,7 bilions de dòlars i al 4,4% del PIB mundial. Els més afectats en l'àmbit laboral per la pandèmia han estat les dones i els joves, segons apunta l'OIT.Segons l'estudi, el mercat laboral mundial es recuperarà aquest any dels efectes de la pandèmia. Amb tot, l'OIT retarda a la segona meitat de l'any la recuperació. "En la majoria dels països es produirà una recuperació relativament sòlida en el segon trimestre de l'any, un cop els programes de vacunació comencin a tenir efecte", apunta l'informe.

