Mas erigeix el PDECat en «vot útil» per frenar un tripartit liderat per Illa

Artur Mas, expresident de la Generalitat i un dels principals actius de campanya del PDECat, ha alertat aquest dilluns de "l'amenaça real" que després del 14-F es reprodueixi un tercer tripartit i ha afegit que optar per les sigles postconvergents és el "vot útil" per evitar que el PSC presideixi la Generalitat. Mas també ha reivindicat que el seu partit pot tenir la "clau de la governabilitat" en comptes de la CUP."Sé de què parlo, la temptació de fer un altre tripartit, seria el tercer, pot ser molt alta segons com vagin els resultats", ha afirmat Mas recordant els dos governs tripartits quan ell era candidat de CiU. I, en aquest sentit, ha alertat que ara pot presidir la Generalitat el candidat del PSC, Salvador Illa , que pertany a un partit "que en un moment clau va votar a favor d'intervenir i suspendre la institució". "La gent ha de prendre nota i ha de pensar si faria aquesta aposta. El vot al PDECat evita un tercer tripartit i que hi hagi una persona del PSC que presideixi la Generalitat", ha insistit.En una de les primeres intervencions de Mas en la precampanya electoral, l'expresident ha argumentat que no hi participa més activament per preservar el seu perfil més institucional. I ha assegurat que encara el 14-F amb "el cap clar i el cor trencat" per la manca d'unitat del món sobiranista. Mas defensa que l'ordre de prioritats de les forces polítiques hauria de ser posar per davant de tot el país, després el projecte i per últim els interessos personals. Mas també ha reivindicat el PDECat com a "factor d'equilibri" entre JxCat i ERC i ha remarcat que no es pot amagar que la relació entre aquestes dues formacions" no ha anat prou bé".En el seu discurs, Chacón ha defensat que el partit vol ser la formació que "condicioni la governabilitat" després del 14-F. "No volem que partits antisistema decideixin qui ha de ser el president de la Generalitat i la política d'aquest país", ha afegit en referència a la CUP.En l'acte també hi ha intervingut l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, l'exconseller Andreu-Mas Colell i l'exconsellera Irene Rigau, entre d'altres, per reivindicar la feina feta a les institucions i visibilitzar el seu suport a la candidatura de Chacón.

