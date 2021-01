El PSC rebutja els vots de Vox després del 14-F: «No volem saber res de la ultradreta»

Altres notícies que et poden interessar

Primera reacció del PSC a la proposta de Vox de cedir els seus vots a Salvador Illa per evitar que l'independentisme revalidi la presidència de la Generalitat. Els partits van demanar aquest cap de setmana als socialistes catalans que es comprometessin a no acceptar els suports de l'extrema dreta . "No, res i mai. No volem saber res de la ultradreta", ha expressat la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, que ha demanat aïllar Vox en la cursa electoral del 14-F. "Preguem als partits que no donin protagonisme a la ultradreta en aquesta campanya", ha afegit.Granados s'ha expressat en aquest termes en la presentació dels lemes i les imatges de campanya, centrades en els missatges "Illa president" i "Fem-ho", en relació al projecte de canvi plantejat per a Catalunya. El PSC ha anunciat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, participarà en cinc actes electorals a Catalunya, amb la intenció de donar el màxim suport a Illa, encara ministre de Sanitat del seu executiu. El candidat del PSC dimitirà aquest dimarts Sánchez s'estrenarà en el primer míting dels comicis del 14-F, aquest dijous al vespre a Barcelona, que inclourà connexions simultànies amb les quatre demarcacions catalanes. Els socialistes tenen previst organitzar tres caravanes electorals: una per al candidat Illa, una altra per als càrrecs de partit, i una tercera per a Sánchez i membres del govern espanyol.La viceprimera secretària del PSC també ha carregat amb duresa contra Junts després de la polèmica pels tuits d'un dels seus candidats, Josep Sort, fins aquest dilluns president de Reagrupament i integrant de les llistes del partit de Carles Puigdemont. Sort ja ha dimitit . "Junts ens té acostumats a sembrar l'odi entre catalans", ha afirmat Granados. "Estem convençuts que el conjunt de la ciutadania no és com aquest personatge, que només fa que escampar l'odi", ha exposat la dirigent socialista sobre el candidat en qüestió.

