200 euros al mes per a treballadors en ERTO amb salaris baixos i 2.000 euros més per a autònoms

A les portes de l'arrencada de la campanya electoral, el Govern ha anunciat un pla d'ajuts directes de 618 milions per als treballadors amb salaris més baixos per intentar pal·liar els estralls econòmics de la pandèmia. Per una banda, aquells empleats en situació d'ERTO amb un sou per sota del mínim de referència a Catalunya tindran dret a rebre 200 euros mensuals durant el primer trimestre de l'any. I, per l'altra, els autònoms amb menys ingressos podran rebre durant aquest període 2.000 euros més en les mateixes condicions que al desembre. Les empreses de menys de 50 treballadors amb caiguda de la facturació també podran rebre 2.000 euros per cada treballador en situació d'ERTO si no fan acomiadaments.Aquestes són les principals característiques del pla de xoc anunciat pel vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès; el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa; i el de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. Aragonès ha argumentat que si s'activa ara i no abans és perquè el govern espanyol "no ha assumit la responsabilitat" que li correspon i els pagaments dels ERTO per part de l'Estat "no estan funcionant", amb demores de més de tres mesos. Tremosa ha puntualitzat que, tot i que la Generalitat només recapta el 5% dels impostos a Catalunya, es fa aquest esforç per poder compensar la difícil situació en la qual es troben milers de treballadors des de l'esclat de la pandèmia.Pel que fa als treballadors en ERTO, el Govern calcula que unes 175.000 persones es podran beneficiar d'aquest ajut que sumarà un total de 600 euros en tres mesos. Es tracta dels empleats que cobrin per sota del salari mínim de referència a Catalunya, és a dir, 1.239,5 euros per 14 pagues. La partida total per fer-hi front serà de 105 milions i, a més, es destinaran 25 milions més per ajuts a la formació.Pel que fa als autònoms, es reedita l'ajut de 2.000 euros que ja es va concedir al desembre després que el Govern rectifiqués el sistema d'ajuts inicialment fallit. Es mobilitzaran 280 milions per donar de nou aquest ajut directe a aproximadament 140.000 treballadors autònoms que acreditin caigudes d'ingressos importants a causa de la pandèmia.L'executiu també activa una línia d'ajuts directes per a les petites empreses, les que tenen menys de 50 treballadors, que han patit una forta caiguda de la facturació però que es comprometen a mantenir els llocs de treball. Rebran 2.000 euros per lloc de treball en ERTO d'un fons de 208 milions euros en total. A més, el Govern ha precisat que manté les línies d'ajut extraordinàries vigents per a sectors afectats per les restriccions a conseqüència de la situació epidemiològica, principalment, restauració i sector del comerç.

