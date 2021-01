Ciutadans ataca Illa per no haver dimitit abans i acusa el PSC de «càlcul electoral»

Ciutadans ha criticat aquest dilluns que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, no deixi el càrrec fins demà dimarts per centrar-se en la campanya electoral i hagi compaginat fins ara ser el titular de Sanitat i cap de llista del PSC. "Els socialistes han jugat amb el càlcul electoral", ha lamentat Nacho Martín Blanco, número tres per Barcelona en les properes eleccions catalanes, per afegir que la gestió d'Illa ha estat "molt erràtica en molts moments i calamitosa en altres". Ha negat que el candidat socialista surti amb avantatge en la cursa electoral.Martín Blanco també s'ha referit al cessament del president de Reagrupament, Josep Sort, com a militant i membre de la candidatura de JxCat per publicacions "literalment nauseabundes, inacceptables i absolutament repugnants" a les xarxes socials. El dirigent unionista ha assegurat que a Catalunya "aquesta actitud xenòfoba, racista i supremacista s'ha normalitzat a l'espai públic" i que JxCat hauria de suspendre de militància l'expresident de la Generalitat Quim Torra i la cap de llista el 14-F, Laura Borràs, per haver dit també "barbaritats".El candidat ha considerat "imprescindible" que el vot constitucionalista es concentri en Ciutadans per "tornar a guanyar les eleccions a Catalunya". "Si poden, el PSC tornarà a fer un tripartit, com van fer el 2003 i el 2006" i ha demanat a l'electorat "no donar l'oportunitat al PSC d'elegir entre ERC i Podem, d'una banda, o Ciutadans".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor