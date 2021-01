Brussel·les reclama a AstraZeneca que compleixi amb l'entrega de la vacuna acordada

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea ha demanat explicacions per carta a AstraZeneca pel retard en les entregues de la vacuna a la Unió Europea , però per ara no prendrà accions legals contra la farmacèutica. A l'espera que el regulador de la UE doni l'aval a la vacuna d'Oxford aquesta setmana, la companyia que la produeix ja ha avançat que distribuirà menys dosis de les previstes en el primer trimestre de l'any.Els representants dels 27 estats membres es reuniran aquest dilluns a Brussel·les amb AstraZeneca per discutir la demora. La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, ha avisat aquest matí per telèfon al conseller delegat de la farmacèutica que han de complir amb els "compromisos contractuals" i "buscar solucions" si tenen problemes de producció.La CE va firmar un acord de compra anticipada amb AstraZeneca per adquirir fins a 300 milions de dosis el 2021. A la reunió d'aquest dilluns, els estats de la UE pressionaran a la companyia per complir amb el calendari d'entregues.

