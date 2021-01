FOTOS Indignació a la botiga Apple de Terrassa per un nou robatori amb encastament

Robatori a la botiga Intecat Apple de Terrassa. Foto: Cedida

Robatori a la botiga Intecat Apple de Terrassa. Foto: Cedida



Protecció davant la botiga Tous de Terrassa. Foto: Cedida

"L'Ajuntament ens té abandonats, demanem més protecció". Aquest és el crit desesperat del propietari i gerent de la botiga Intecat Apple de Terrassa que ha tornat a ser víctima d'un robatori amb encastament de vehicle.En declaracions aÒscar Fàbregas denuncia que el consistori no respon a les demandes dels comerciants del centre de Terrassa que denuncien falta de protecció a la via pública per evitar situacions com la viscuda aquesta matinada.Els fets han passat aquest dilluns 25 de gener a les 5:30 de la matinada quan un vehicle 4x4 s'ha encastat a l'aparador de la botiga i l'ha travessat de ple per endur-se tot el que han pogut. Des de la botiga expliquen que ja és la quarta vegada en un any i mig que atraquen aquest establiment comercial, situat al carrer Major de Terrassa.Per la seva banda els Mossos d'Esquadra han confirmat a aquest mitjà que actualment han obert una investigació per tal de buscar els implicats en els fets però que a hores d'ara no compten amb cap persona detinguda.Durant el temps que la botiga va estar al Portal de Sant Roc van ser nou les vegades que van entrar a robar. "Això és horrorós", denuncia Fàbregas, cansat de viure amb l'ai al cor constantment. Segons el propietari caldria que l'Ajuntament actués i posés algun tipus de protecció o replantés els arbres de davant de la botiga -morts des de fa mesos- per tal de dificultar l'accés als vehicles."Demanem més sensibilitat per part de l'Ajuntament i la Policia Municipal". "Si els vehicles poden agafar embranzida estem desprotegits", lamenta Fàbregas, aquest dilluns al matí. El que demanen és posar alguna mena de protecció com la que hi ha just al davant de la botiga Tous, a l'altra banda del carrer.

