ERC reivindica una via àmplia cap a la independència davant dels que volen ser «pocs i purs»

ERC posa fil a l'agulla al que serà el leitmotiv principal de la seva campanya: reivindicar-se com els garants de la "via àmplia" cap a la independència en contraposició als que aposten per una "via estreta" sota la premissa de ser "pocs i purs". La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha esquivat referir-se directament a Junts, però he fet referència a la dimissió de Josep Sort per les seves declaracions xenòfobes i masclistes. "Condemnem les seves declaracions i defensem un projecte totalment diferent al que representa", ha assegurat.Cinc punts apuntalen el que ERC considera que ha de ser un full de "ruta ampli, obert, realista i útil". Aquests són, d'entrada, que l'independentisme superi el 50% dels vots a les eleccions del 14 de febrer, teixir grans aliances al voltant de qüestions com el referèndum, l'amnistia i la defensa de la llengua, forçar l'estat espanyol a acceptar una amnistia i un referèndum que per ara rebutja de ple, gestionar "el mentrestant" per millorar el dia a dia dels catalans i teixir aliances a nivell internacional per guanyar complicitats en el propòsit de celebrar un referèndum.Vilalta ha erigit ERC en el partit "útil" per aconseguir-ho i ha subratllat que l'objectiu és configurar un govern independentista i d'esquerres i que per garantir-ho han de guanyar les eleccions. "No volem que ens facin triar", ha dit. De fet, considera que els republicans són els que poden exercir de "ròtula" per la confecció d'un govern "ampli" que incorpori Junts, la CUP, el PDECat i també els comuns.La dirigent no s'ha estat de lamentar que hi hagi qui dins de l'independentisme renuncia a créixer -en al·lusió a Junts- o bé a "governar i a ser útils", en clara referència a la CUP, que aquest cap de setmana ha decidit esmenar l'estratègia de Dolors Sabater i allunyar el discurs d'assumir responsabilitats de Govern. "Treballarem per un govern fort que aglutini el màxim de suports", ha insistit.Vilalta ha assenyalat els socialistes com el seu "principal adversari" i, en aquest sentit, ha titllat d'"irresponsable" que Salvador Illa deixi el ministeri de Sanitat "en el pitjor moment" de la tercera onada. De fet, l'ha definit com "el pitjor ministre de Sanitat" de la Unió Europea, fet que considera que acredita que "no està capacitat" per liderar el país.

