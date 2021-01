M'ha tocat ser part d'una mesa electoral: m'ho puc estalviar? què passa si desobeeixo?

Des de fa uns dies milers de catalans estan rebent notificacions per formar part d'una mesa electoral. Davant la situació sanitària causada per la pandèmia hi ha molts dels seleccionats que es plantegen en quins casos poden renunciar a aquesta obligació i quines conseqüències pot tenir no presentar-se al col·legi electoral el matí de la votació.En aquests casos cal saber que la llei de règim electoral general deixa clares les raons que es consideren vàlides per defugir la participació en una mesa electoral, bé com a president o com a vocal. Si la Junta Electoral no accepta l'excusa i el ciutadà que ha rebut la citació no s'hi presenta, les sancions van des de la multa fins a una pena d'entre tres mesos i un any de presó.La situació de salut, que a priori podria ser l'excusa més previsible per passar la jornada electoral a casa, no sempre és un motiu vàlid. Pel risc d'exposició que podria representar un grup d'afectats s'han organitzat per presentar una queixa al Síndic de Greuges. Però legalment l'argument sanitari només serveix com a eximent en cas d'incapacitat temporal per treballar, és a dir, haver rebut la baixa mèdica.Una altra raó justificada és patir una malaltia o una lesió que impedeixi dur a terme les funcions assignades a la mesa electoral, per a la qual cosa cal presentar un certificar mèdic que detalli les limitacions de la persona i com l'afecten per acomplir la tasca encomanada.Els pares i mares de menors de 14 anys també poden estalviar-se la jornada a la mesa si acrediten que l'altre cònjuge no pot ocupar-se del menor durant el dia de les eleccions, en cas que quedi acreditat que cap ascendent, descendent o fill gran pugui fer-se'n càrrec, per a la qual cosa cal aportar documentació acreditativa.La cura de menors de vuit anys, de persones amb discapacitat o d'un familiar fins a segon grau que no pugui valdre's per ell mateix també és un motiu vàlid si s'aporta un certificat dels serveis socials de l'ajuntament o un document de reducció de jornada per aquest motiu.L'embaràs també és una raó vàlida, però només a partir del sisè més de gestació, excepte en cas de situació de risc. Si el nadó acaba de néixer, la mare pot al·legar que està en el període de lactància fins que faci nou mesos.L'edat és un altre factor que permet eludir l'obligació de ser membre d'una mesa. Els ciutadans més grans de 70 anys queden exclosos dels sortejos, però els que tenen entre 65 i 70 anys sí que poden ser elegits. En aquesta franja d'edat es pot al·legar l'edat com a situació incapacitant.Altres casos que es consideren vàlids per evitar formar part d'una mesa electoral són la discapacitat, la incapacitat permanent absoluta, la gran invalidesa o estar internat en una presó o un hospital psiquiàtric. També és un motiu vàlid una ordre judicial d'allunyament o haver estat cridat a formar part de la mesa tres cops en un termini de deu anys.Els professionals mèdics, els bombers i els membres de protecció civil poden ser considerats servei essencial, i per tant quedar exempts de participar en la mesa, si així ho determina el responsable del servei. També reben aquesta consideració els treballadors de l'aparell administratiu dels comicis i els directors de mitjans de comunicació i caps de serveis informatius que hagin de seguir la jornada electoral.Un altre grup reconegut per la legislació com a exempt és el dels "professionals que hagin de participar en esdeveniments públics previstos amb anterioritat". També cal acreditar-ho documentalment.

