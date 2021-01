Vergés critica que Illa deixi el càrrec «en el pitjor moment» de la tercera onada

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha criticat la decisió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, de deixar el càrrec "en el pitjor moment de la tercera onada" per concórrer a les eleccions catalanes del 14 de febrer com a candidat del PSC. "Sembla que ja té confirmat que seran el 14-F", ha insinuat la consellera. La situació a Espanya és complexa, amb la corba de contagis "descontrolades". "Illa sembla que no vegi aquesta corba disparada a l'Estat", ha lamentat la consellera. El ministre deixarà el càrrec demà per centrar-se en la campanya electoral, que comença dijous a la nit.Vergés ha insistit que la situació assistencial és "preocupant" mentre la corba de casos va baixant. "La pressió assistencial és altíssima", ha alertat la consellera, que ha demanat "continuar treballant". "Les properes dues setmanes continuaran sent complicades a l'atenció primària i als hospitals", ha dit Vergés, i ha demanat a la ciutadania continuar rebaixant la interacció social. "Gràcies a això estem podent contenir el creixement", ha dit la consellera de Salut.En aquesta línia, Vergés ha explicat que aquest dilluns s'ha posat en marxa l'hospital satèl·lit de Bellvitge per rebre pacients Covid. En les properes setmanes n'obriran més a Can Ruti, al Vall d'Hebron, Moisès Broggi i Arnau de Vilanova. "Serviran per esponjar els hospitals per enfortir l'estructura hospitalària", ha detallat Vergés, que ha desmarcat aquest model del tipus d'hospital Zendal, els centres construïts a Madrid que han comportat crítiques.El coordinador de la unitat Covid, Jacobo Mendioroz, ha agraït l'esforç de la ciutadania i ha alertat que la situació a l'entorn de Catalunya és "complexa" mentre aquí la corba de contagis va baixant però la pressió assistencial continua molt elevada. De tota manera, ha remarcat que els nous casos van baixant pràcticament en totes les regions sanitàries i ha ressaltat que s'ha pogut arribar aquí sense prendre mesures molt més dures, com ara el confinament domiciliari, que reclamen diversos metges i experts.

