​Absolt l'home acusat de tocar-li el cul a una menor durant la Festa Major de Vic

Absolt l'home de 31 anys, veí de Navàs (el Bages), acusat de tocar-li el cul a una noia de 14 anys durant la festa major de Vic, el juny del 2019 . A principis d'aquest gener, es va celebrar el judici a l'Audiència de Barcelona, on no es va acreditar que l'imputat en fos l'autor. És a dir, no es qüestiona que es produïssin els tocaments durant el concert de les festes, però no es va poder demostrar que l'autor era l'home del banc dels acusats.Segons l'advocada de l'acusat, Anna Puigdecanet, un dels elements determinants va ser que quan la jove va anar a denunciar el tocament va descriure l'autor amb un tatuatge al braç. I durant el judici a Barcelona, l'home va demostrar que no tenia cap tatuatge després de treure's la samarreta. Un procediment que ja va seguir durant la instrucció a Vic, però llavors no es va arxivar. A això, també s'hi van sumar algunes contradiccions entre la víctima i una amiga seva, que va fer de testimoni.De fet, inicialment la Fiscalia demanava quatre anys de presó per a l'home , però va rebaixar la petició de pena a dos anys. En cas que s'hagués demostrat que n'era l'autor, doncs, hagués pogut esquivar la presó.Els fets van tenir lloc a la plaça de la Catedral durant la celebració de la Crida. La jove va denunciar els tocaments al Punt Lila, que va avisar la Guàrdia Urbana. Va descriure l'autor dels fets com un home d'1,70 metres, barba, tatuatge al braç i samarreta verda. Cal destacar també que, durant la celebració de la Crida, la majoria d'assistents vesteixen de verd, vermell o negre.Al cap de més d'una hora, els agents van localitzar el suposat autor i van detenir-lo. Va estar retingut unes 12 hores. L'advocada de l'acusat defensa que "la identificació no es va fer amb garanties", ja que, després de gairebé dos anys, s'ha acreditat que no coincideixen les descripcions. Des del primer moment, en declaracions a NacióDigital , l'imputat ha negat els fets i ha proclamat la seva innocència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor