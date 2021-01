Absolen l'ultra que va amenaçar el director de NacióManresa

Brigada Tarrasa

La jutgessa Elena Olayo Carrasco, titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa, ha absolt el membre de la, grup d'ultradreta de Terrassa que va amenaçar Pere Fontanals, el director de, edició territorials al Bages de, i el CDR del Pont de Vilomara, Abel Aguilar, penjant a la xarxa fotos seves amb indicacions per a la seva localització sota un cartell de "Wanted" (es busca)Malgrat que la sentència considera provat que l'acusat, amb el perfil de Facebook Her Víctor, va compartir les imatges i llegendes amb el comentari "donde las dan toman" en diverses pàgines de grups d'extrema dreta d'aquesta xarxa social, la sentència considera que les publicacions "no tenen prou entitat" per ser considerades amenaces, ni tampoc considera provat que els grafismes haguessin estat composats per l'acusat.La sentència afegeix que "no és objecte d'enjudiciament l'orientació política del denunciat" i que la publicació que va fer pot ser considerada de "mal gust", però que "no queda acreditat" que la intenció de l'acusat "fos més enllà que la de compartir aquesta publicació". Per ser considerat culpable d'un delicte d'amenaces "l'ànim intimidatori ha de ser clar i concret", afegeix, fet que no té "entitat suficient" en la seva publicació.Per tot plegat, la sentència absol l'acusat que s'enfrontava a una multa de 2 mesos a raó de 6 euros diaris, per a un total de 720 euros. En el judici que es va celebrar el passat 14 de febrer , una trentena de persones es van concentrar a la porta del jutjat per donar suport als denunciants. La plataforma Bages pels Drets Civils havia aconseguit prop de 500 signatures de suport de periodistes, polítics i altres persones a títol particular.La sentència de la magistrada titular del Jutjat de Primera Instància número 5 de Manresa contrasta directament amb l'informe sobre l'acusació que van emetre els Mossos d'Esquadra posteriorment a la denúncia.En aquest, a banda de relacionar el perfil de Facebook Her Víctor amb l'acusat, destaca que s'ha elaborat "consultant únicament fonts obertes", al contrari del que va declarar l'acusat durant el judici L'informe policial apuntava que les publicacions, així com els comentaris que l'acompanyaven "poden ser constitutives, presumptament, de fomentar, promoure o incitar directament o indirectament a l'odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup o una part d'aquest o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o d'altres referents a la ideologia, religió o creences..."L'informe, a més, relaciona l'acusat amb una denúncia el dia 11 de març de 2012 en el marc del dispositiu de futbol RCD Espanyol - Rayo Vallecano a l'estadi Cornellà-El Prat, quan se li va trobar una defensa extensiva cordada amb cinta a l'avantbraç i tres ampolles de licor, motiu per qual va ser expulsat de l'estadi.Tal i com va reconèixer l'acusat durant el judici, l'informe policial el relaciona amb les formacions i grups d'extrema dreta Somatemps, Democracia Nacional, División Azul, Alianza Nacional, Legión Urbana Barcelona, Falange Española de las JONS, Bases Autónomas (BBAA), Movimiento por España, Das Ritterkreuz and the Riteerkreuzträger Wehrmacht, José Antonio y la Falange, Casal Tramuntana, La Falange, Joseantonianos o Juventud Nacional, entre d'altres.En el seu perfil comparteix habitualment imatges i lloances de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco, Onésimo Redondo, José Millán Astray, així com banderes i símbols relacionats amb les dictadures de Primo de Rivera i Franco o de l'Alemanya nazi.

