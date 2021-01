Correus amplia horaris per votar a les eleccions del 14-F

Correus ha anunciat un reforç d'horari per demanar el vot per correu per a les eleccions catalanes del 14 de febrer, amb la contractació de 965 persones per atendre els ciutadans a les oficines, repartir enviaments i ocupar-se de les tasques logístiques.En concret, 102 oficines obriran al públic els dissabtes de 9 a 14 hores per sol·licitar i dipositar el vot per correu, mentre que s'ampliarà el centenar d'oficines que ja obren habitualment a les tardes alguns dies de la setmana, amb uns horaris que es poden consultar a la web de l'empresa.El vot per correu es pot demanar fins al 5 de febrer en qualsevol oficina i els sufragis es poden lliurar al carter al moment de rebre els sobres i les paperetes o en una oficina abans del 12 de febrer.La gestió del vot per correu que fa l'empresa inclou l'admissió de les sol·licituds, per via telemàtica o presencial, la seva entrega a les delegacions provisionals de l'oficina del cens electoral, l'entrega a mà de la documentació electoral remesa als sol·licitants, i l'admissió del vot per correu i la seva custòdia en les oficines de destí fins a l'entrega el dia de les votacions a les meses electorals.Correus també s'encarrega del repartiment de les targetes censals i l'enviament de propaganda electoral, de les comunicacions als membres de les meses l'enviament als ajuntaments del cens i la recollida de documentació el dia dels comicis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor