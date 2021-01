La Fiscalia demana presó per als atacants d'un centre de menors al Masnou el 2019

La Fiscalia demana penes de presó d'entre dos anys i dos mesos i quatre anys i quatre mesos per als atacants d'un centre de menors al Masnou el juliol del 2019. Segons l'escrit del ministeri públic, els acusats van participar en una concentració no convocada contra la presència de menors estrangers a la localitat, on van actuar amb un "clar menyspreu i animadversió a l'origen nacional dels menors".Afegeix que els atacants van anar cap a l'alberg, creant un clima "de confrontació i hostilitat". Finalment, van aconseguir accedir al centre, fent cas omís de les indicacions dels Mossos d'Esquadra, on van atacar diverses persones.La Fiscalia considera que els acusats van participar en accions "en l'àmbit d'una campanya d'intolerància contra els menors migrants no acompanyats que s'havia organitzat a les xarxes socials, actuant moguts pel menyspreu que sentien cap als menors i amb evident voluntat d'ofendre la seva dignitat".Van llençar pedres i objectes contundents contra els menors, personal de l'alberg i policies. Amb aquesta actuació, els acusats van generar un clima d'"angoixa" i "pànic", afirma la fiscalia. Un dels acusats, Jordi de la F., havia estat secretari d'organització del partit d'extrema dreta Plataforma per Catalunya i dirigent de la formació ultra Moviment Social Republicà. Un altre dels acusats és simpatitzant del moviment skin i la fiscalia assegura que de les xarxes socials de la resta es desprèn la seva animadversió contra el col·lectiu de menors migrants.Per tot, se'ls considera autors de delictes contra l'exercici dels drets humans i les llibertats públiques en la modalitat de fomentar, promoure o incitar a l'odi per motius d'origen nacional, així com per delictes contra la integritat moral, atemptat i resistència. A banda de la pena de presó, la fiscalia demana multes, inhabilitació per a la professió educativa i la prohibició que s'aproximin a menys de 300 metres del centre El Balquer durant dos anys.

