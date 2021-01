Els comuns carreguen contra Junts per incloure perfils «xenòfobs» a les seves llistes

Albiach: "No em puc imaginar un escenari en el qual les decisions d’un ministre responen a interessos electoralistes quan està en risc la salut"

Els comuns denuncien que Junts integra a les seves llistes candidats "masclista i xenòfoba" més enllà de Josep Sort, que ocupava el número 65 de la candidatura. De fet, la cap de llista d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha apuntat directament al número dos de Junts, Joan Canadell, de qui ha denunciat que manté una "línia sectària" que queda retratada en els seus missatges a través de les xarxes socials.Els comuns, que arrencaran la campanya amb el lema "El canvi que Catalunya mereix", han tornat a insistit que no poden formar part d'un Govern on hi sigui Junts perquè no comparteixen ni el model econòmic i social ni comportaments "identitaris". Albiach ha insistit que aquest canvi que pretenen només serà possible si els comuns estan al Govern: "Nosaltres som la condició indispensable per fer polítiques d'esquerres des del Govern". La lectura que fan és que, a partir del 14-F, o es repeteix l'actual executiu "trencat" i que "no respon a les necessitats" de la ciutadania o bé s'inaugura un nou Govern amb presència dels comuns de segell progressista.Sobre la dimissió de Salvador Illa com a ministre aquest dimarts per dedicar-se plenament a la campanya catalana, Albiach ha recordat que van insistir en què havia de fer el pas però que ara que ja està anunciat no en vol fer "polèmica". Tot i això, considera que se li ha d'exigir "transparència" i que faci balanç del seu pas per Sanitat. També ha considerat que el ministeri ha de "replantejar-se" el seu posicionament davant l'allau d'autonomies que reclamen mesures més estrictes per poder fer front a la tercera onada, com ara el toc de queda a les vuit del vespre."No em puc imaginar un escenari en el qual les decisions d’un ministre responen a interessos electoralistes quan està en risc la salut", ha dit sobre el fet que fins ara s'hagin denegat aquestes restriccions. En tot cas, ha considerat que el confinament domiciliari és una mesura "molt extrema" que només s'ha d'aplicar en cas que sigui "estrictament necessari".Sobre la logística del procés electoral durant la jornada del 14-F, Albiach ha defensat que seria "un error" que no poguessin votar les persones contagiades i en quarantena, pels quals s'ha reservat la franja de set a vuit del vespre. Caldrà, ha dit, el suport de les autoritats sanitàries per garantir el vot amb seguretat. En tot cas, els comuns han assegurat que confien en el dispositiu que ha estat dissenyat per la Generalitat.

