Desmantellen una festa il·legal amb 40 persones a Badalona

Altres notícies que et poden interessar

Nova actuació policial contra els incompliments de les restriccions per combatre el coronavirus. La Guàrdia Urbana de Badalona ha desmantellat aquest diumenge una festa d'aniversari il·legal amb 40 persones que s'estava celebrant en un bar situat a la cruïlla del carrer d'Alfons XII amb el carrer Tortosa.Els agents van procedir a desallotjar el local i van aixecar 25 actes als assistents per incomplir les mesures sanitàries i 8 als propietaris del bar per irregularitats en l'establiment. En un comunicat, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha lamentat els fets i ha dit que confia que les sancions "siguin exemplars"."Sembla mentida que a aquestes alçades encara hi hagi irresponsables que facin festes saltant-se totes les normes sanitàries i posant en perill la salut de tothom", ha afegit.La festa de Badalona no és l'única en què han hagut d'intervenir els cossos de seguretat. Aquest diumenge a Barcelona la Guàrdia Urbana va denunciar 140 persones per una celebració amb música en directe a l'espai del Teatre Grec que no complia amb les mesures sanitàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor