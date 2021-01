Catalunya és la segona comunitat amb més temps d'espera per ser operat: 223 dies de mitjana

Altres notícies que et poden interessar

Catalunya és la segona comunitat amb més retard mitjà acumulat per a una intervenció quirúrgica i la primera en volum de pacients en llista d'espera. Així ho recullen dades de la memòria anual del Defensor del Pacient 2020, que situa la demora mitjana en 223 dies, només per darrere de Castella la Manxa, on són 269 dies. Segons les mateixes dades, Catalunya sí que encapçala el rànquing estatal en nombre absolut de pacients que esperen per a una operació. En concret, són 167.516, que representen el 24% del total dels pacients que esperen a tot l'Estat.Amb tot, l'associació denuncia "diferències de còmput" entre comunitats i sospiten que en alguns casos les xifres són majors, com a la comunitat de Madrid. D'acord amb la memòria, a Catalunya les intervencions de genoll, pròtesi de maluc i oftalmologia poder arribar fins als cinc mesos d'espera, mentre que les de galindons o les vasectomies es poden allargar gairebé un any. L'associació apunta que a conseqüència del col·lapse provocat per la pandèmia, es van suspendre la majoria de les intervencions quirúrgiques no urgents i les consultes externes.Precisament en relació amb aquest punt, però, el Defensor del Pacient constata la disparitat de números entre algunes comunitats i reclama a Sanitat que controli les dades que registren les comunitats i actuï com una auditoria externa.Un dels casos que assenyalen és el de la comunitat de Madrid. Per exemple, segons les dades disponibles que recull l'informe el temps mitjà d'espera per una intervenció és de 42 dies i hi ha 60.615 persones pendents d'una operació. Consideren que aquests registres no són "creïbles" tenint en compte el context sanitari a la regió.El Defensor del Pacient ha registrat 1.444 denúncies i reclamacions de centres sanitaris catalans durant el 2020. La immensa majoria ha estat a les comarques de Barcelona (1.175), seguit de Tarragona (161), Girona (68) i Lleida (40). Les especialitats i serveis dels quals han rebut més denúncies i reclamacions són sobre llistes d'espera, cirurgia general, traumatologia, urgències i ginecologia i obstetrícia.Els hospitals més denunciats són Bellvitge, Vall d'Hebron, el Clínic, Germans Trias i Pujol i Sant Pau.

