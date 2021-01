Trilla afirma que s'han detectat fins a 70 casos de la soca britànica els darrers dies

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha assegurat que s'han detectat fins a 70 casos de la variant britànica els darrers dies . El doctor ha afirmat que ja s'està portant a la pràctica l'esforç per incrementar la seqüenciació a Catalunya i això ha portat a detectar més casos de la nova soca, segons ha explicat a Catalunya Ràdio. Trilla ha apuntat que es desconeix quin percentatge suposen sobre el total de casos, ja que molta d'aquesta seqüenciació és "dirigida" davant de sospites. En tot cas, ha asseverat que la variant britànica "està circulant" a Catalunya i que hi ha transmissió sense que hi hagi relació amb viatges o persones provinents del Regne Unit. "Ja està passant entre nosaltres", ha afegit.Trilla ha alertat també que la situació és "molt propera a la saturació" al Clínic, on ja s'han hagut d'habilitar noves sales d'UCI. En total hi ha 80 llits de crítics, 51 dels quals covid, i més de 250 hospitalitzats. Això ha obligat a suspendre operacions i ha lamentat que la situació pot anar "a l'alça" encara fins a tres setmanes més. D'altra banda, ha lamentat l'escassetat de dosis de vacunes.D'altra banda, l'investigador del BIOCOMSC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel López-Codina, ha afirmat que la situació a l'Estat espanyol és un "desastre" i ha apuntat que Catalunya, tot i que millora, ho fa lentament. López-Codina ha apostat per mesures restrictives a llarg termini i ha considerat que seria un error tornar a relaxar-les quan comencin a millorar les xifres d'hospitalitzacions. A més, ha afirmat que la nova variant britànica acabarà sent majoritària, però que el que és important és mantenir el control durant el procés de canvi.A més, el catedràtic de farmaco-epidemiologia a la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra, ha afirmat que tot i la greu situació, aquesta no és com la de la primera onada ja que hi ha més certeses i més capacitat de testar. En canvi, ha dit que la font d'incertesa prové de les noves variants que estan apareixent, tant la britànica, com la sud-africana, de la que ja s'han començat a detectar casos al Regne Unit. Prieto Alhambra ha considerat "una mica decebedores" les xifres de vacunació, però ha afegit que el que hi ha és un problema de subministrament.Per últim, Maria José Abadías, subdirectora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha reconegut que gestionar el dia a dia és "molt complicat". Sobre vacunació, ha lamentat que la transparència "no ha estat l'òptima" i ha criticat que hi ha hagut qui s'ha posat davant "quan no tocava". La doctora ha confiat que s'arregli el subministrament de vacunes per poder vacunar a un ritme molt més ràpid que l'actual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor