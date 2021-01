Barcelona i l'Estat acorden iniciar la transformació de l'estació de Sants el 2022

L'Ajuntament de Barcelona i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) han arribat a un acord per transformar l'estació de Sants i el seu entorn. La previsió és redactar l'avantprojecte abans de l'estiu, definir el projecte a finals d'any i licitar les primeres obres el 2022. Els primers treballs se centrarien en la reforma de la plaça dels Països Catalans i l'ampliació del vestíbul de l'estació.El consistori defensa que actualment els accessos a peu a l'estació són "complicats" i considera que la connexió amb el metro és millorable, sobretot pel que fa a l'accessibilitat. L'Ajuntament també considera que la connexió amb bus pot ser més efectiva.Pel que fa a l'entorn, la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que l'objectiu és crear zones d'ombra i per poder seure a la plaça dels Països Catalans. També, que els veïns hi puguin fer "activitats comunitàries". La definició del projecte serà conjunta entre l'Ajuntament i Adif i Sanz ha considerat que els canvis que vol la ciutat estan "garantits" per "l'escolta i el diàleg" que, segons assegura, caracteritzen l'operador estatal.La resta de fases que no afecten el vestíbul ni la plaça encara no estan calendaritzades però l'Ajuntament sí que ha definit els principals objectius de la transformació urbanística. Entre altres, fer que l'entorn de l'estació estigui millor connectat amb la resta de teixit urbà, incrementar l'espai d'ús públic a l'entorn de l'estació, millorar la connexió amb el transport públic, millorar l'accés al vestíbul i "optimitzar" l'ús del subsòl.Pel que fa a l'estació de busos de Sants, Sanz ha recordat que l'objectiu de l'Ajuntament és instal·lar una estació principal a la plaça Espanya. La tinent d'alcaldia, però, ha assegurat que la voluntat és mantenir una parada d'intercanvi al costat de l'estació de tren.L'Ajuntament i Adif han constituït una oficina conjunta per abordar el projecte de transformació de l'estació, amb el qual s'hauria de començar a executar el 2022 segons el calendari previst per les administracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor