Ernest Maragall: «Illa és el candidat del PSC, de Cs i de Vox»

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, és el candidat del PSC, de Cs i de Vox. En una entrevista a Ràdio 4 i La2, Maragall considera que si Illa tingués l'oportunitat acceptaria el suport de Vox per ser president de la Generalitat. I ha recordat que ja s'ha vist la mateixa situació a l'Ajuntament de Barcelona. "El seu objectiu és recuperar Catalunya i prendre una altra vegada el control. Per fer fora l'independentisme de les institucions catalanes, el que calgui", ha afegit. També ha acusat l'Estat de voler unes eleccions amb el "mínim de participació" i ha preguntat si el 39% registrat a les eleccions de Portugal és el que s'ha de permetre.Maragall creu que mantenir les eleccions el 14-F és "menystenir la salut i la qualitat democràtica". "Serem el país amb pitjors condicions sanitàries i amb la pitjor qualitat democràtica, assolirem un rècord Guinness", ha lamentat.I ha afegit que sembla que l'Estat vulgui unes eleccions amb el "mínim de participació" ja que opten per uns comicis "quasi clandestins". "Quina altra interpretació ens poden donar? Illa té a les mans les dades que ningú té. Està bé que el 14 de febrer tinguem les UCI al límit del col·lapse? És aquesta la millor imatge d'un país i de la salut? Està bé negar el dret a vot a milers de ciutadans?", ha preguntat.El líder dels republicans a Barcelona ha defensat que l'endemà de les eleccions ha de començar la "negociació definitiva" amb l'Estat sobre el conflicte polític i ha afegit que, com millors siguin els resultats d'ERC a les eleccions, més força hi haurà per negociar i per arribar "fins al final".Maragall ha qualificat "d'impossible" un pacte amb el PSC per governar junts. Ja que, segons ell, ara el PSC és "l'adversari polític" i representa el 155 després d'abandonar el catalanisme. En aquest sentit, ha rebutjat la reedició d'un tripartit perquè "el PSC ha renegat de la proposta federal que vam articular" i "s'ha llançat en braços del PSOE". "És cada vegada més expressió d'un socialisme conservador", ha afegit el qui va ser conseller del tripartit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor