Milers de professionals sanitaris, encallats durant tres anys en les oposicions de l'ICS

Tres anys han passat des que, al 2018, milers de persones fossin convocades a les primeres oposicions que feia l'Institut Català de Salut (ICS) en 10 anys. L'objectiu, a instàncies de la Unió Europea, era estabilitzar part de la plantilla, en molts casos sobrevivint a base de contractes de curta durada, substitucions o interinatges. Tanmateix, el procediment per a moltes de les persones no ha finalitzat. Prop de 18.000 opositors de diverses especialitats de l'àmbit sanitari i administratiu estan esperant avançar per disposar d'una plaça fixa en aquesta empresa pública.Segons el que l'ICS va apuntar al 2018, hi havia ofertats 10.092 llocs de treball de personal estatutari fix, de vint categories diferents. Diverses fonts apunten que la dilatació dels terminis per resoldre el procediment d'oposicions en aquesta empresa ja és tradicional i que els professionals hi estan habituats. Alguns, però, no ho comparteixen.És el cas de dues infermeres tarragonines que, en una conversa amb, qualifiquen tot el sistema d'"ineficient", sobretot comparat amb el del Departament d'Educació i la cobertura de places de docents a escoles i instituts. "Hi ha mestres que es van examinar després que nosaltres i aquest curs ja estan treballant amb la seva plaça", destaquen.La major part de treballadors quan entren a l'ICS ho fan en qualitat de substituts o interins. Són contractes de curta durada, sense garantia d'estabilitat. Per aquest motiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va "tocar la cresta" a l'estat espanyol, ja que no és un fet aïllat de Catalunya sinó que arreu de l'Estat el personal fix amb prou feines supera el 10% del total. Tot i amb això, la UE no obliga a l'Estat a cap percentatge ni a cap termini per incrementar-lo.Les oposicions en el cas del sistema públic de salut de Catalunya van aparèixer al 2018 i molts candidats van fer l'examen al 2019 . Entre ells, molts són professionals de la sanitat privada, d'altres personal eventual de l'ICS, també molts interins, i finalment una proporció significativa de persones directament sense lloc de treball. "Algunes companyes porten 8 o 9 anys sense feina", informa una de les infermeres a aquest mitjà, que prefereix romandre en l'anonimat davant de possibles represàlies."Si tens amistat" amb la persona al càrrec "i caus bé, et dono una substitució de baixa de maternitat" i si no "substitucions d'una setmana o de dos mesos". Així detallen que funciona la contractació al sistema públic català pel que fa a les ofertes de treball temporals.Ara mateix la borsa de treball està bloquejada perquè no s'actualitza des del febrer de 2019 i, per tant, hi ha encara més possibilitats de picaresca, però segons informen aquestes infermeres "la borsa sempre ha estat així, els contractes de menys de tres mesos es poden fer fora de la borsa". Entre d'altres, segons diuen, alguna de les raons per "penalitzar" algú és "demanar un trasllat". "Pensem que no és el moment d'anar penalitzant", opinen les afectades.Un dels neguits del col·lectiu de professionals sanitaris eventuals i interins és saber quines són les places ofertades en les oposicions, ja que no s'han fet públiques. "Opositem per aconseguir una plaça, però no sabem on ens tocarà, ni si ens hi podrem desplaçar", assegura una d'elles. "Potser he invertit temps i diners en una plaça que no m'hi podré traslladar", afegeix. En el cas dels interins, que sense contracte fix sí que disposen d'una mica més d'estabilitat que els substituts, podrien veure com d'un dia per l'altre es queden sense feina perquè algú altre ha guanyat el seu lloc."Mentre es va allargant el procés, nosaltres no tenim estabilitat", afegeixen, i destaquen que de moment no volen dur el procediment per la via judicial ja que això "beneficiaria l'ICS". "S'estan estalviant diners", es queixen, perquè "els treballadors no cobren per carrera professional, ni per antiguitat, ni per objectius". Les quantitats anuals de diferència ronden entre els 4 i els 6.000 euros, en el cas d'infermeria.El grup d'afectats de moment ha optat per presentar una queixa al Síndic de Greuges i al Departament de Salut. "El que busquen és que ens cansem o que s'acabi anul·lant el procés", conclouen.Les places ofertades corresponen a les especialitats de medicina familiar, pediatria, tècnic de diagnòstic clínic, infermeria, fisioteràpia, llevadores, TCAI, auxiliar administratiu, zelador, tècnic en imatge per al diagnòstic, auxiliar d'hoteleria, tècnic en anatomia patològica i citologia i tècnic de prevenció de riscos laborals. En el cas dels zeladors i dels auxiliars administratius, categories que comptaven amb més oferta en les oposicions, van lliurar els mèrits i estan a l'espera que els diguin quan presentar la documentació acreditativa per seguir avançant, després que no es complís el darrer termini anunciat -d'octubre de 2020- ni tampoc no s'hagi donat cap explicació al respecte. A més a més, protesten perquè s'està requerint que uns papers que en molts casos ja haurien d'estar validats per l'empresa a l'hora d'inscriure's a la borsa de treball es demani que es tornin a presentar, en plena pandèmia, de manera presencial.En la resta d'especialitats, "no ens faciliten les dates per reprendre els processos", assegura un text consensuat a partir d'un grup de sanitaris que s'han començat a organitzar per resoldre la situació. Un dels greuges que denuncien és que mentre tot això dura hi ha un maldecap afegit: el bloqueig de la borsa de treball. Les actualitzacions haurien de ser de dos cops l'any, però la darrera és del febrer de 2019 i l'ICS al·lega "problemes informàtics".Això comporta que aquesta borsa, que serveix per cobrir la contractació temporal, no sigui operativa i s'acaba optant per "contractació a dit sense cap mena de control". Es dona la paradoxa, a més, que hi ha persones sense feina apuntades a la borsa de treball que veuen com l'empresa contracta gent que no és a la llista. Tot plegat, en plena pandèmia, en què la Generalitat ha dit per activa i per passiva que té mancança de professionals."És mentida que faltin professionals, els treballadors estem doblant torns", es lamenta una de les infermeres que ha volgut dir la seva. Lamenta també la desorganització en el procés de vacunació, ja que a Tarragona hi ha hagut casos d'infermeres que s'han ofert voluntàriament a vacunar i que un cop al centre hospitalari els han dit que no feia falta.

